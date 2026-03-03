Культуру и природу здесь легко совместить, отправившись в походы к драматично одиноким монастырям.

Согласно новым правилам въезда, граждане 113 стран смогут посещать страну без визы до 1 июля 2026 года.

Армения, расположенная на нагорьях Западной Азии, только что стала более доступной для европейцев.

Страна продуваемых ветрами вершин, средневековых каменных монастырей и столицы с монументальной архитектурой часто остается без внимания, хотя из многих стран Европы сюда лететь всего несколько часов.

Согласно новым правилам въезда, граждане десятков государств, включая страны ЕС и Великобританию, теперь могут приезжать сюда без визы.

Вот почему Армению стоит включить в свои планы на поездки в 2026 году. «Это решение является прямым приглашением путешественникам со всего мира», — сказала Лусине Геворгян, председатель Комитета по туризму Армении.

«Армения открыта и гостеприимна, и мы с нетерпением ждем возможности познакомить еще больше гостей с нашей культурой, ландшафтами и радушием на протяжении всего 2026 года».

Армения предлагает широчайший выбор впечатлений для любителей приключений, ценителей культуры и гурманов.

«С ее древними монастырями, драматичными горными пейзажами, яркой гастрономической сценой и богатыми традициями Армения дарит путешественникам уникальное сочетание истории и современной жизни», — говорит Геворгян.

«От знакомства с кафе-культурой и музеями Еревана до открытия пеших маршрутов и объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — страна круглый год предлагает самые разные форматы отдыха».

Культуру и природу здесь легко совместить, отправившись в походы к драматично одиноким монастырям Армении, включая маршруты через национальный парк Дилижан — его называют «армянской Швейцарией» — где среди леса скрыты монастыри Гошаванк, Матосаванк и Юхтаванк.

Неподалеку находится и озеро Севан, одно из крупнейших высокогорных пресноводных озер в мире.

Монастыри Агарцин и Санаин, расположенные на самом севере, также включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возникшие в X–XIII веках, они были важнейшими религиозными центрами образования и книгописания.

Если же вы отправляетесь на юг страны, там тоже немало сакральных мест.

«Стоит съездить в Дилижан, чтобы увидеть самый почитаемый монастырь Армении — монастырь Хор Вирап, которому более тысячи лет», — рассказывает Euronews Travel Анце Швайнзгер, генеральный менеджер Intrepid Travel по Восточной Европе.

Путешественники могут пройти по тропам, ведущим к монастырю Гегард, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, который частично высечен в монолитной скале в верховьях долины Азат.

Пешие маршруты и монастыри

Малый Кавказ исчерчен дикими треккинговыми маршрутами, ведущими к вулканическим вершинам, таким как гора Арагац (4090 метров) и Аждахак. Через страну также проходит известная Транскавказская тропа протяженностью чуть более 800 километров.

Культуру и природу здесь легко совместить, отправившись в походы к драматично одиноким монастырям Армении, включая маршруты через национальный парк Дилижан — его называют «армянской Швейцарией» — где среди леса скрыты монастыри Гошаванк, Матосаванк и Юхтаванк.

Неподалеку находится и озеро Севан, одно из крупнейших высокогорных пресноводных озер в мире.

Монастыри Агарцин и Санаин, расположенные на самом севере, также включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возникшие в X–XIII веках, они были важнейшими религиозными центрами образования и книгописания.

Если же вы отправляетесь на юг страны, там тоже немало сакральных мест.

«Стоит съездить в Дилижан, чтобы увидеть самый почитаемый монастырь Армении — монастырь Хор Вирап, которому более тысячи лет», — рассказывает Euronews Travel Анце Швайнзгер, генеральный менеджер Intrepid Travel по Восточной Европе.

Путешественники могут пройти по тропам, ведущим к монастырю Гегард, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, который частично высечен в монолитной скале в верховьях долины Азат.