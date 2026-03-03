Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Армения стала привлекательней для европейского туриста 0 158

Lifenews
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Озеро Севан — одно из крупнейших высокогорных пресноводных озер в мире.

Озеро Севан — одно из крупнейших высокогорных пресноводных озер в мире.

Культуру и природу здесь легко совместить, отправившись в походы к драматично одиноким монастырям.

Согласно новым правилам въезда, граждане 113 стран смогут посещать страну без визы до 1 июля 2026 года.

Армения, расположенная на нагорьях Западной Азии, только что стала более доступной для европейцев.

Страна продуваемых ветрами вершин, средневековых каменных монастырей и столицы с монументальной архитектурой часто остается без внимания, хотя из многих стран Европы сюда лететь всего несколько часов.

Согласно новым правилам въезда, граждане десятков государств, включая страны ЕС и Великобританию, теперь могут приезжать сюда без визы.

Вот почему Армению стоит включить в свои планы на поездки в 2026 году. «Это решение является прямым приглашением путешественникам со всего мира», — сказала Лусине Геворгян, председатель Комитета по туризму Армении.

«Армения открыта и гостеприимна, и мы с нетерпением ждем возможности познакомить еще больше гостей с нашей культурой, ландшафтами и радушием на протяжении всего 2026 года».

Армения предлагает широчайший выбор впечатлений для любителей приключений, ценителей культуры и гурманов.

«С ее древними монастырями, драматичными горными пейзажами, яркой гастрономической сценой и богатыми традициями Армения дарит путешественникам уникальное сочетание истории и современной жизни», — говорит Геворгян.

«От знакомства с кафе-культурой и музеями Еревана до открытия пеших маршрутов и объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — страна круглый год предлагает самые разные форматы отдыха».

Культуру и природу здесь легко совместить, отправившись в походы к драматично одиноким монастырям Армении, включая маршруты через национальный парк Дилижан — его называют «армянской Швейцарией» — где среди леса скрыты монастыри Гошаванк, Матосаванк и Юхтаванк.

Неподалеку находится и озеро Севан, одно из крупнейших высокогорных пресноводных озер в мире.

Монастыри Агарцин и Санаин, расположенные на самом севере, также включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возникшие в X–XIII веках, они были важнейшими религиозными центрами образования и книгописания.

Если же вы отправляетесь на юг страны, там тоже немало сакральных мест.

«Стоит съездить в Дилижан, чтобы увидеть самый почитаемый монастырь Армении — монастырь Хор Вирап, которому более тысячи лет», — рассказывает Euronews Travel Анце Швайнзгер, генеральный менеджер Intrepid Travel по Восточной Европе.

Путешественники могут пройти по тропам, ведущим к монастырю Гегард, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, который частично высечен в монолитной скале в верховьях долины Азат.

Пешие маршруты и монастыри

Малый Кавказ исчерчен дикими треккинговыми маршрутами, ведущими к вулканическим вершинам, таким как гора Арагац (4090 метров) и Аждахак. Через страну также проходит известная Транскавказская тропа протяженностью чуть более 800 километров.

Культуру и природу здесь легко совместить, отправившись в походы к драматично одиноким монастырям Армении, включая маршруты через национальный парк Дилижан — его называют «армянской Швейцарией» — где среди леса скрыты монастыри Гошаванк, Матосаванк и Юхтаванк.

Неподалеку находится и озеро Севан, одно из крупнейших высокогорных пресноводных озер в мире.

Монастыри Агарцин и Санаин, расположенные на самом севере, также включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возникшие в X–XIII веках, они были важнейшими религиозными центрами образования и книгописания.

Если же вы отправляетесь на юг страны, там тоже немало сакральных мест.

«Стоит съездить в Дилижан, чтобы увидеть самый почитаемый монастырь Армении — монастырь Хор Вирап, которому более тысячи лет», — рассказывает Euronews Travel Анце Швайнзгер, генеральный менеджер Intrepid Travel по Восточной Европе.

Путешественники могут пройти по тропам, ведущим к монастырю Гегард, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, который частично высечен в монолитной скале в верховьях долины Азат.

Читайте нас также:
#туризм #Армения #Европа #природа #культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье
Изображение к статье: Врач предупредила о пагубном влиянии сериалов по вечерам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
1
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео