«Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана 1 2217

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
ФОТО: Global Look Press

Atlantic: Трамп рассматривает возможность военной операции против Кубы.

Соединенные Штаты рассматривают возможность военной операции против Кубы, основываясь на результатах атак на Иран и Венесуэлу. К такому выводу пришло издание The Atlantic со ссылкой на источники.

«Дональд Трамп допустил возможность "дружественного захвата" острова с населением 11 миллионов человек. Он сказал, что госсекретарь Марко Рубио ведет переговоры с кубинскими лидерами на "очень высоком уровне", чтобы "заключить сделку"», — сказано в статье.

Как отмечается, в Вашингтоне анализируют итоги недавних действий. Власти оценивают их как успешные с точки зрения достигнутых политических и военных целей.

Сам Трамп неоднократно говорил о плачевном экономическом положении острова, указывая, что там «нет нефти, нет денег, нет ничего».

Ранее сообщалось, что профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен заявил, что удары Штатов по Ирану станут величайшей ошибкой в истории государства. По его словам, военный конфликт на Ближнем Востоке стал предсказуемой катастрофой, поскольку объективность размылась, а милитаризм превознесли как патриотизм.

#Иран #Дональд Трамп #Венесуэла #Куба #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • IB
    Inar Bertrand
    3-го марта

    Вот так надо себя вести....убил ресурсы забрал и все аплодируют

    11
    1

