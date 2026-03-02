Baltijas balss logotype
Проблема Трампа: в США крайне низкая поддержка войны в Иране 2 376

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Проблема Трампа: в США крайне низкая поддержка войны в Иране
ФОТО: Global Look Press

Удары США по Ирану поддерживает лишь четверть американцев. Почти половина — против войны.

Лишь четверть жителей США (27%) поддерживают операцию Соединенных Штатов в Иране, таковы результаты опроса, проведенного агентством Reuters и исследовательской компанией Ipsos, цитирует "Медуза".

Против атак выступают 43% американцев, еще 29% затруднились с ответом на вопрос.

Уровень поддержки значительно отличается в зависимости от партийных предпочтений. Так, удары по Ирану поддерживают 55% сторонников Республиканской партии (13% выступают против, 32% не имеют определенного мнения) и лишь 7% сторонников Демократической партии (74% против, 19% затруднились с ответом).

Reuters отмечает, что опрос проводился до того, как стало известно о гибели нескольких американских военнослужащих.

Читайте нас также:
#Иран #США #политика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ТТ
    Тим Тим
    2-го марта

    Посмотрим, какая будет поддержка, когда бензин в США вырастет до 8-9 баксов за галлон и приземлятся первые транспорты с грузом 200.

    10
    1
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    Рыжий рыжий..конопатый ..побил дедушку лопатой.. Побил своих же.. республиканцев....Вообще старперов, с компроматными за всю жизнь грешками, на.. х в политику пускать.. Бидон войнушку на Украине запустил.. Этот на Ближнем Востоке..

    9
    0

