Позиция президента США Дональда Трампа в отношении войны РФ против Украины основана на ложных предположениях о силе и мотивации Кремля. Об этом пишет американский писатель и политический обозреватель Джордж Уилл в своей колонке в The Washington Post.

Автор отмечает, что Трамп недооценивает два ключевых фактора. Во-первых, чем больше ресурсов и человеческих потерь несет режим Владимира Путина, тем сильнее он заинтересован в демонстративной "победе", чтобы оправдать стратегическую ошибку. Война должна была доказать мощь России и якобы искусственность украинской государственности, однако фактически обнажила разрыв между амбициями Москвы и ее реальными возможностями, а также усилила украинскую национальную идентичность.

Во-вторых, аналитики отмечают: долгосрочная безопасность Запада зависит не от уступок Кремлю, а от продолжения поддержки Украины, что истощает российскую армию и экономику.

По данным Financial Times, после просмотра видео военного парада в Москве Трамп заявил помощникам, что российская армия выглядит "непобедимой". В то же время эксперты по политическим рискам из Eurasia Group отмечают, что только за последние месяцы потери России составили десятки тысяч военных ежемесячно. За два года РФ захватила примерно 1% украинской территории, понеся значительные человеческие потери.

Издание The Economist сравнивает нынешние темпы наступления с событиями Второй мировой войны: если в 1941–1945 годах советские войска продвинулись на 1600 км от Москвы до Берлина, то за более чем четыре года войны в Украине российские силы в Донецкой области продвинулись примерно на 60 км.