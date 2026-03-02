Baltijas balss logotype
Трамп совершает две стратегические ошибки в отношении Путина - The Washington Post 3 1256

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: От "духа Анкориджа" теперь мало что осталось.

От "духа Анкориджа" теперь мало что осталось.

Долгосрочная безопасность Запада зависит не от уступок Кремлю.

Позиция президента США Дональда Трампа в отношении войны РФ против Украины основана на ложных предположениях о силе и мотивации Кремля. Об этом пишет американский писатель и политический обозреватель Джордж Уилл в своей колонке в The Washington Post.

Автор отмечает, что Трамп недооценивает два ключевых фактора. Во-первых, чем больше ресурсов и человеческих потерь несет режим Владимира Путина, тем сильнее он заинтересован в демонстративной "победе", чтобы оправдать стратегическую ошибку. Война должна была доказать мощь России и якобы искусственность украинской государственности, однако фактически обнажила разрыв между амбициями Москвы и ее реальными возможностями, а также усилила украинскую национальную идентичность.

Во-вторых, аналитики отмечают: долгосрочная безопасность Запада зависит не от уступок Кремлю, а от продолжения поддержки Украины, что истощает российскую армию и экономику.

По данным Financial Times, после просмотра видео военного парада в Москве Трамп заявил помощникам, что российская армия выглядит "непобедимой". В то же время эксперты по политическим рискам из Eurasia Group отмечают, что только за последние месяцы потери России составили десятки тысяч военных ежемесячно. За два года РФ захватила примерно 1% украинской территории, понеся значительные человеческие потери.

Издание The Economist сравнивает нынешние темпы наступления с событиями Второй мировой войны: если в 1941–1945 годах советские войска продвинулись на 1600 км от Москвы до Берлина, то за более чем четыре года войны в Украине российские силы в Донецкой области продвинулись примерно на 60 км.

#война РФ и Украины #Украина #Дональд Трамп #безопасность #Россия #политика
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    2-го марта

    Что вы будете делать,если Израиль и США убьют лидера Ирана Хаменеи,спросили журналисты Путина. -Я даже обсуждать это не хочу,ответил Путин...😈 Видимо,услышал знакомое слово Израиль,а текста оттуда не было,который бы ещё прошел согласование у Берл Лазара.

    1
    5
  • П
    Процион
    2-го марта

    « Об этом пишет американский писатель и политический обозреватель Джордж Уилл в своей колонке в The Washington Post». Ну и пусть пишет, никому это не интересно.

    12
    0
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    Война обнажила Пиз..шь

    12
    1
