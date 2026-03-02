Baltijas balss logotype
Макрон не назвал Латвию в числе стран, приглашенных в европейский ядерный клуб 5 1392

Политика
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV

Франция существенно увеличит количество ядерных боеголовок и будет привлекать к общим учениям другие страны ЕС, заявил президент Франции Э. Макрон.

"Мы должны мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента", - пояснил президент Франции.

Он перечислил членов европейского «атомного кулака»: Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания присоединятся к новой "продвинутой ядерной доктрине" Франции. Эти страны смогут участвовать в совместных ядерных учениях с Францией.

Франция планирует запустить в этом году программу разработок новых гиперзвуковых ракет. И больше не будет сообщать о количество своих ядерных боеголовок.

Отметим, что увеличение ядерного арсенала требует очень больших расходов. В то же время с бюджетом Франции сейчас большие проблемы.

В связи с этим Макрон продвигал тему совместного финансирования всей Европой наращивается числа ядерных боеголовок у Франции. Но эта идея пока не встретила поддержки других стран.

#Франция #ядерное оружие #Европа #безопасность #бюджет #геополитика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • С
    Сарказм
    2-го марта

    Ну что ж, слава богу стало доходить, что самый прямой и 100% способ остановить любого агрессора, это иметь ядерный арсенал, способный превратить его в ядерную пустыню. После этого количество шахедов и поголовье стада на убой перестают иметь решающее значение. Ядерное сдерживание прекрасно работало полвека после Второй Мировой, нет никаикх причин, чтобы оно не сработало снова. Тем более, что у Франции с Британией нет никаких особых препятствий для того, чтобы нарастить количество боеголовок и средств их лоставки до такого уровня, чтобы одного плешивого геостратега неудержимо потянуло бы на чемодан при одной мысли о развязывании новой захватнической войнушки в Европе.

    3
    15
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го марта

    Макрон не назвал Латвию

    == А что так?

    А латыши то, так старались, так старались, но видимо Макрон что - то знает и не хочет нарываться в будущем!

    16
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го марта

    Этому Галицкому петуху осталось всего ничего и вариантов с переизбранием нет.

    11
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    2-го марта

    Во первых Латвия мозг,во втарых натчинаетца...

    1
    12
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    Вот Швецию он зря назвал..Она в понимании - Буфер

    15
    2
Читать все комментарии

