Франция существенно увеличит количество ядерных боеголовок и будет привлекать к общим учениям другие страны ЕС, заявил президент Франции Э. Макрон.

"Мы должны мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента", - пояснил президент Франции.

Он перечислил членов европейского «атомного кулака»: Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания присоединятся к новой "продвинутой ядерной доктрине" Франции. Эти страны смогут участвовать в совместных ядерных учениях с Францией.

Франция планирует запустить в этом году программу разработок новых гиперзвуковых ракет. И больше не будет сообщать о количество своих ядерных боеголовок.

Отметим, что увеличение ядерного арсенала требует очень больших расходов. В то же время с бюджетом Франции сейчас большие проблемы.

В связи с этим Макрон продвигал тему совместного финансирования всей Европой наращивается числа ядерных боеголовок у Франции. Но эта идея пока не встретила поддержки других стран.