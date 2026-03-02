Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Силиня руководит правительством, как командой» 3 742

Политика
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Силиня руководит правительством, как командой»
ФОТО: LETA

Премьер подготовила отчет о проделанной работе и планах на этот год.

Итак, сегодня в 10.00 в удаленном режиме проходит внеочередное заседание правительства, на котором премьер представляет коллегам по Кабмину подготовленный для Сейма доклад о проделанной работе и приоритетах на текущий год. Еще утром доклад не был доступен для широкой публике и имел гриф "ограниченной доступности". Но только что этот гриф был снят.

Во вступительной части доклада утверждается, что, оказывается, "премьер-министр Эвика Силиня возглавляет правительство как команду, которая совместно реализует важные цели и необходимые перемены для развития страны. 2025 год был характерен для Латвии целенаправленными и ориентированными на результат действиями. Геополитическая напряженность в Европе, вызванная агрессией России на Украине и гибридными угрозами, а также неопределенность в международной экономике и демографические проблемы определили приоритеты работы правительства и необходимость своевременных и сбалансированных решений.

Деятельность Кабмина была основана на четырех взаимосвязанных приоритетах — укрепление безопасности и обороны, поддержка семей с детьми, экономический рост и снижение бюрократического бремени. Эти приоритеты были интегрированы в планирование бюджета, совершенствование нормативных регулирований, инвестиционную, оборонную и внешнеполитическую сферы, политики Евросоюза, обеспечивая преемственность и четкое продвижение к долгосрочным целям.

Внутренняя и внешняя безопасность Латвии в 2025 году была главным приоритетом правительства. С учетом меняющихся условий, влияющих на безопасность страны, был осуществлен комплексный подход в оборонной сфере. Правительство приняло ясное и политически ответственное решение существенно увеличить финансирование обороны — в 2026 году оно достигает 4,91% ВВП (впервые в истории Латвии превысив 2 млрд евро) и в 2027 году — уже 5% ВВП. Так намерение Латвии защитить себя и быть надежным союзником по НАТО.

Решениями правительства были укреплены приоритетные обороноспособности (противовоздушная оборона, ракетная артиллерия, береговая оборона и боевые машины пехоты). К 2030 году привлечено 3,49 млрд евро от SAFE. Одновременно закреплено присутствие союзников по НАТО в Латвии, в том числе военное присутствие США, и продлен мандат канадского контингента на руководство бригадой в Латвии до 2029 года."

Продолжение следует...

Читайте нас также:
#НАТО #Латвия #бюджет #оборона #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
1
0
3
0
2

Оставить комментарий

(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го марта

    Кто руководит правительством Латвии? Силиня?! Спасибо, подняли настроение.

    22
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го марта

    в том числе военное присутствие США

    == Я много раз писал, что при любых обстоятельствах, ни одна капля крови американского солдата, не должна упасть на землю Латвии.

    Никогда и ни при каких условиях и это даже не обсуждается.

    15
    2
  • JL
    Janina LV
    2-го марта

    У этой команды отличная сыгранность - особенно в уходе от решений. Капитан есть, а игры нет. Зато стратегия секретная.

    21
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Министр обнаружил в Латвии признаки экономического рывка
Изображение к статье: Премьер отчиталась за демографию и зарплаты
Изображение к статье: Правительство заслушает «секретный» доклад Силини о работе Кабинета министров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео