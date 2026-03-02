Итак, сегодня в 10.00 в удаленном режиме проходит внеочередное заседание правительства, на котором премьер представляет коллегам по Кабмину подготовленный для Сейма доклад о проделанной работе и приоритетах на текущий год. Еще утром доклад не был доступен для широкой публике и имел гриф "ограниченной доступности". Но только что этот гриф был снят.

Во вступительной части доклада утверждается, что, оказывается, "премьер-министр Эвика Силиня возглавляет правительство как команду, которая совместно реализует важные цели и необходимые перемены для развития страны. 2025 год был характерен для Латвии целенаправленными и ориентированными на результат действиями. Геополитическая напряженность в Европе, вызванная агрессией России на Украине и гибридными угрозами, а также неопределенность в международной экономике и демографические проблемы определили приоритеты работы правительства и необходимость своевременных и сбалансированных решений.

Деятельность Кабмина была основана на четырех взаимосвязанных приоритетах — укрепление безопасности и обороны, поддержка семей с детьми, экономический рост и снижение бюрократического бремени. Эти приоритеты были интегрированы в планирование бюджета, совершенствование нормативных регулирований, инвестиционную, оборонную и внешнеполитическую сферы, политики Евросоюза, обеспечивая преемственность и четкое продвижение к долгосрочным целям.

Внутренняя и внешняя безопасность Латвии в 2025 году была главным приоритетом правительства. С учетом меняющихся условий, влияющих на безопасность страны, был осуществлен комплексный подход в оборонной сфере. Правительство приняло ясное и политически ответственное решение существенно увеличить финансирование обороны — в 2026 году оно достигает 4,91% ВВП (впервые в истории Латвии превысив 2 млрд евро) и в 2027 году — уже 5% ВВП. Так намерение Латвии защитить себя и быть надежным союзником по НАТО.

Решениями правительства были укреплены приоритетные обороноспособности (противовоздушная оборона, ракетная артиллерия, береговая оборона и боевые машины пехоты). К 2030 году привлечено 3,49 млрд евро от SAFE. Одновременно закреплено присутствие союзников по НАТО в Латвии, в том числе военное присутствие США, и продлен мандат канадского контингента на руководство бригадой в Латвии до 2029 года."

Продолжение следует...