В 2025 году объем инвестиций был на 54% больше, чем в 2024 году.

Сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров министр экономики Виктор Валайнис проинформировал правительство о ситуации в экономике страны. По словам главы минэкономики, наблюдаются признаки экономического рывка.

"Достигнутые результаты ясно показывают, что экономика продолжает расти, что способствует более быстрому развитию и конкурентоспособности страны в международном масштабе. Меры Министерства экономики укрепили конкурентоспособность, безопасность Латвии и развитие регионов в долгосрочной перспективе. в 2025 году валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 2,1%, а значит, Латвии удалось вырваться из стагнации.

Кроме того, 15 из 22 сфер обрабатывающей промышленности демонстрируют рост, что является важным свидетельством успешной работы. Уже сейчас мы видим, что около двух миллиардов евро было вложено в развитие бизнеса и народного хозяйства. В прошлом году мы видели, что инвестиции частного сектора превышают фондовые, а значит, мы сами берем на себя большую ответственность за экономический рост страны", - подчеркивает министр экономики Виктор Валайнис.

Министр напомнил, что агентство ALTUM для реализации программы «Строительство жилья с низкой арендой» в 2025 году изыскал дополнительные 58.9 млн. евро, увеличив общее финансирование до 101.8 млн. евро, таким образом, предусмотрев строительство примерно 1128 новых квартир. Создана новая программа ипотечных займов на приобретение жилья за пределами Риги и Риги с публичным финансированием до 25.8 млн. евро. Утверждено 30 займов, заключено 26 договоров, при оценке 197 заявок.

Экспортирующим коммерсантам предоставляются займы со скидкой на капитал для внедрения инновационных продуктов в производство, займы для повышения производительности, а также займы на старт и рост, обеспечивая вместе финансирование в размере 114.8 млн. евро.

На многоквартирные дома из оздоровительного фонда привлечены средства в размере 57.28 млн евро - реализовано 55 проектов, продолжается 81 проект; Средства фондов ЕС 174.5 млн. евро - зарезервировано все доступное финансирование, получено 393 заявки на проекты, из которых в 2025 году заключены договоры о реализации 61 проекта. Для государственных зданий получено 36 проектов на 87.65 млн. евро, тогда как для культурной инфраструктуры — 6 проектов на сумму 29.35 млн. евро.