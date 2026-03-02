Война в Иране вызвала неоднозначную реакцию в Евросоюзе. Так, премьер Испании Педро Санчес осудил военную операцию США и Израиля против Ирана.

«Сегодня как никогда необходимо помнить: можно выступать против отвратительного режима — как это делает всё испанское общество в отношении иранского режима — и одновременно быть против неоправданного, опасного и выходящего за рамки международного права военного вмешательства.

Нужно быть против войны, начатой без разрешения Конгресса США и Совета Безопасности ООН, и, как я уже сказал ранее, нарушающей международное право. И всегда есть место для переговорного решения вместо того, чтобы позволить втянуть себя в разрушительную логику оружия как единственно возможный выход», – заявил Педро Санчес.

После резкого заявления премьера стало известно, что Испания не разрешила США использовать свои военные базы для американских ударов по Ирану.

После этого, согласно данным веб-сайта FlightRadar24, отслеживающего полеты самолетов, в выходные с военных баз Рота и Морон на юге Испании вылетело 15 американских самолетов. По крайней мере семь самолетов, как показал FlightRadar24, приземлились на авиабазе Рамштайн в Германии.

Пока в Испании рассуждает о законности войны в Иране, французский авианосец «Шарль де Голль» вместе со своей ударной группой поменял курс и выдвинулся в сторону восточного Средиземноморья.