Космическая «зима», погрузившая Солнце в аномальный анабиоз, официально завершена. После трех дней абсолютной пустоты, когда на диске светила не осталось ни одного пятна, к Земле возвращается главный возмутитель спокойствия XXI века — активная область 4366.

Последние дни февраля 2026 года выглядели пугающе тихо. С 22 по 24 февраля ученые фиксировали самый глубокий провал активности с 2021 года: на Солнце не было ни одного пятна. Но тишина оказалась обманчивой. Пока видимая сторона звезды «спала», за ее восточным краем закипала новая жизнь.

Первой подала голос молодая область на юге, еще не получившая номера. Пятна все еще скрыты за горизонтом, но приборы уже фиксируют серию вспышек уровня M. Однако главный интерес ученых прикован к северному полушарию светила. Там, согласно расчетам, восходит легендарная группа 4366.

Чтобы понять масштаб угрозы, стоит вспомнить начало февраля 2026 года. Область 4366 устроила настоящий террор:

-Шесть вспышек класса X (высший уровень);

-Около 70 вспышек класса M;

-Рекорд XXI века по плотности и количеству сильных событий в одном центре.

Когда в середине месяца область ушла на обратную сторону Солнца, она выглядела разрушенной. У астрономов были серьезные сомнения: переживет ли этот «монстр» транзит по невидимой стороне? Космических аппаратов, способных заглянуть за спину Солнцу, сейчас нет, поэтому ученые ждали возвращения группы 4366 с тревогой.

На снимках из космоса невооруженным глазом видны гигантские магнитные петли, поднимающиеся из-за края Солнца. Фоновое рентгеновское излучение начало стремительно расти.

С точки зрения метафизики Головина и темных арканов Кроули, это возвращение напоминает выход «ревенанта» — существа, которое должно было погибнуть, но вернулось с новой силой. Хотя вероятность повторения февральского апокалипсиса ученые оценивают как низкую, сам факт живучести группы 4366 заставляет пересмотреть модели солнечной активности.

Зима на Солнце сменилась оттепелью. Вопрос лишь в том, сохранила ли 4366 свой убийственный потенциал или вернется к нам в виде угасающей тени. Пока вспышки происходят на самом краю диска, угрозы для земной электроники и связи нет — удары уходят в открытый космос. Однако Солнце вращается, и через несколько дней группа 4366 окажется на линии «Солнце — Земля». Если область сохранила энергию, начало марта 2026 года может ознаменоваться новыми магнитными бурями и сбоями в работе GPS-навигации.