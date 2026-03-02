Baltijas balss logotype
Министр войны США высказался об американских солдатах в Иране 0 559

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министр войны США высказался об американских солдатах в Иране
ФОТО: Global Look Press

Хегсет: войск США в Иране на данный момент нет.

Американских войск в Иране на данный момент нет. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет в ходе пресс-конференции по операции «Эпическая ярость» против Ирана, передает CNBC.

«Президент Трамп гарантирует, что наши враги поймут, что мы зайдем настолько далеко, насколько это будет необходимо для продвижения американских интересов», — подчеркнул Хегсет.

Шеф Пентагона сообщил, что на территории Ирана нет американских войск, но не исключил возможности их применения в будущем, отказавшись разглашать варианты действий. Он добавил, что для достижения целей США в Иране «не обязательно размещать там 200 тысяч человек и оставаться там на 20 лет».

Ранее Хегсет заявил, что воздушная операция США «Эпическая ярость» против Ирана является «самой сложной и точной» за всю американскую историю.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
