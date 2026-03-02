«Носки небольшого размера могут просочиться через щель между баком и барабаном, оставаясь в баке. Извлечь их можно через отверстие для нагревательного элемента, однако для этого потребуется немного разобрать машину», — делится своим опытом домохозяйка Надежда СКАЧИНСКАЯ. «Если носок попал в барабан, он может застрять в сливном фильтре. Избыточное количество вещей, застрявших под барабаном или в сливе стиральной машины, может привести к поломке устройства. Будьте внимательны!»

Если вы стираете носки вместе с постельным бельем, они часто оказываются внутри пододеяльника или наволочки. Также нередко пропавшие носки можно обнаружить под резиновой манжетой».