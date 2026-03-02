Baltijas balss logotype
Какие особенности удобрения репчатого лука? 0 150

Дом и сад
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие особенности удобрения репчатого лука?

Существует мнение, что свежий навоз и известь не подходят для внесения под лук...

 

Репчатый лук отлично развивается на участках, которые хорошо удобрены и очищены от сорняков, с уровнем кислотности рН 6,4–6,5. Известь непосредственно под лук не вносят. Свежий навоз рекомендуется использовать под предшествующие растения (5–6 кг/м2). Для лука подойдут перегной или компост в количестве 3–5 кг/м2. Минеральные удобрения лучше вносить в несколько этапов: 60% фосфорных и калийных удобрений следует добавить осенью, а остальные — перед высадкой луковиц и в процессе подкормок. Азотные удобрения также целесообразно вносить дробно: 30% при рыхлении почвы перед посадкой, остальные — в виде подкормок.

Осенью, при перекопке почвы, вносят 3–5 кг/м2 перегноя (если это необходимо), 10 г/м2 суперфосфата и 12 г/м2 сернокислого калия. Весной, во время рыхления почвы перед посадкой луковиц, добавляют 6 г/м2 аммиачной селитры, 5 г/м2 суперфосфата и 5 г/м2 сернокислого калия.

Для ускорения роста растений и формирования луковиц рекомендуется провести две подкормки. Первую осуществляют, когда начинают развиваться листья, используя раствор навозной жижи (1:7-8) или птичьего помета (1:10-15). Удобрение вносят в междурядья в бороздки на глубину 6–8 см и заделывают почвой. Вторую подкормку (через две недели после первой) проводят с использованием минеральных удобрений в следующих дозах: 5 г/м2 аммиачной селитры, 6 г/м2 суперфосфата и 6 г/м2 сернокислого калия.

Оставить комментарий

Видео