В консульском регистре МИДа Латвии краткосрочные поездки в эти страны зарегистрировали уже 570 человек, сообщили в латвийском внешнеполитическом ведомстве.

В Министерстве иностранных дел считают, что реальное число обладателей латвийских паспортов там может быть выше, поскольку не все регистрируются и обращаются за помощью, пишет LSM.

Больше всего латвийцев сейчас находится в ОАЭ. Люди в основном запрашивают информацию о ситуации и интересуются возможностями эвакуации.

Пока самым безопасным вариантом остается оставаться в стране пребывания и следовать указаниям местных властей, уверяют в МИДе.

«Главное — находиться в безопасном месте. Покинуть страну по воздуху невозможно, поскольку воздушное пространство закрыто. Хотя в Саудовской Аравии и Омане оно открыто, с учетом нестабильной ситуации это не считается безопасным вариантом. Теоретически можно выехать из Объединенных Арабских Эмиратов через Оман, но сейчас этого никто не рекомендует — такой маршрут небезопасен», — отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.

Число латвийцев, зарегистрированных в консульском регистре:

Объединенные Арабские Эмираты — 478 Израиль — 25 Оман — 21 Катар — 22 Кувейт — 8 Саудовская Аравия — 6 Бахрейн — 5 Иордания — 5 Всего: 570