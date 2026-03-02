НАСА отменило высадку астронавтов на поверхность Луны, предусмотренную в рамках миссии Artemis III. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Вместо высадки на Луну в рамках миссии Artemis III предполагается провести в 2027 году на низкой околоземной орбите демонстрацию стыковки пилотируемого космического корабля Orion с одним или двумя лунными посадочными модулями. В случае успеха миссии Artemis III высадка астронавтов на поверхность естественного спутника Земли может состояться в рамках миссий Artemis IV или Artemis V, запланированных на 2028 год.

Ранее НАСА сообщило, что сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) с кораблем Orion вернут в сборочный цех.

На борту корабля Orion в ходе миссии Artemis II будут находиться астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Носитель с космическим кораблем в головной части должен отправить экипаж в 10-дневное путешествие в дальний космос, совершив пролет мимо Луны.