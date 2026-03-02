Baltijas balss logotype
США отменили высадку на Луну 1 318

Техно
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: США отменили высадку на Луну
ФОТО: Unsplash

НАСА отменило высадку на Луну в рамках миссии Artemis III.

НАСА отменило высадку астронавтов на поверхность Луны, предусмотренную в рамках миссии Artemis III. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Вместо высадки на Луну в рамках миссии Artemis III предполагается провести в 2027 году на низкой околоземной орбите демонстрацию стыковки пилотируемого космического корабля Orion с одним или двумя лунными посадочными модулями. В случае успеха миссии Artemis III высадка астронавтов на поверхность естественного спутника Земли может состояться в рамках миссий Artemis IV или Artemis V, запланированных на 2028 год.

Ранее НАСА сообщило, что сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) с кораблем Orion вернут в сборочный цех.

На борту корабля Orion в ходе миссии Artemis II будут находиться астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Носитель с космическим кораблем в головной части должен отправить экипаж в 10-дневное путешествие в дальний космос, совершив пролет мимо Луны.

#NASA #космос #луна #астрономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    2-го марта

    Ха-ха, как я и говорил 🙂 Водят за нос доверчивых налогоплательщиков.

    7
    1

