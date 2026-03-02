Медоносные пчёлы исполняют свои знаменитые «виляющие танцы» не где попало, а в строго очерченной зоне улья — на «танцполе» вблизи входа.

Исследователи из Университета Манитобы впервые количественно описали эту зону, проанализировав 7444 танца в восьми колониях за 155 сессий. Метод позволил выделить область, где происходит 90% танцев, исключив редкие выбросы.

Оказалось, что форма и положение танцпола меняются в зависимости от размера улья и сезона. В небольших (4-рамочных) ульях зона со временем смещается дальше от входа, занимая больше пространства. В крупных (8-рамочных) она остаётся стабильной.

Угол наклона танцевальной площадки меняется в течение дня, отслеживая положение Солнца, однако в тесных ульях этот поворот ограничен.

Сосредоточение танцев в одном месте помогает новичкам быстрее находить «танцоров» в темноте.

Теперь, имея чёткие метрики, учёные могут изучать, как меняется коммуникация при скученности, нехватке корма или болезнях особей. Танцпол пчёл — не просто метафора, а измеримая структура, от которой зависит эффективность всего роя.