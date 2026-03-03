Тем не менее, многие прибегают к необычным методам, которые позволяют ускорить процесс разморозки. Например, некоторые домохозяйки используют фен, предназначенный для сушки волос, чтобы обдувать наледь. О том, насколько безопасен этот способ для техники и человека, рассказали специалисты.

«Поток воздуха, который выходит из фена, имеет довольно высокую температуру. Это может повредить детали холодильника. Для более эффективного размораживания лучше поливать лед водой из-под крана. И ни в коем случае нельзя применять механические средства, такие как нож», — отметил директор испытательной лаборатории бытовой электротехники Олег ДРАНИЦКИЙ.

Кроме того, использование фена для разморозки холодильника может быть опасным и для самой хозяйки, как утверждает физик-блогер и популяризатор науки Дмитрий ПОБЕДИНСКИЙ. «Если обдувать феном холодильник на расстоянии, то для человека это не опасно. Однако если фен поместить внутрь, капли воды могут попасть на прибор, что приведет к короткому замыканию. Если в этот момент человек коснется холодильника, существует риск удара током», — поясняет Побединский.