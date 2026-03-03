Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли использовать фен для разморозки холодильника? 0 298

Дом и сад
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли использовать фен для разморозки холодильника?

Эксперты советуют размораживать холодильник традиционным способом: оставляя его оттаивать на ночь.

 

Тем не менее, многие прибегают к необычным методам, которые позволяют ускорить процесс разморозки. Например, некоторые домохозяйки используют фен, предназначенный для сушки волос, чтобы обдувать наледь. О том, насколько безопасен этот способ для техники и человека, рассказали специалисты.

«Поток воздуха, который выходит из фена, имеет довольно высокую температуру. Это может повредить детали холодильника. Для более эффективного размораживания лучше поливать лед водой из-под крана. И ни в коем случае нельзя применять механические средства, такие как нож», — отметил директор испытательной лаборатории бытовой электротехники Олег ДРАНИЦКИЙ.

Кроме того, использование фена для разморозки холодильника может быть опасным и для самой хозяйки, как утверждает физик-блогер и популяризатор науки Дмитрий ПОБЕДИНСКИЙ. «Если обдувать феном холодильник на расстоянии, то для человека это не опасно. Однако если фен поместить внутрь, капли воды могут попасть на прибор, что приведет к короткому замыканию. Если в этот момент человек коснется холодильника, существует риск удара током», — поясняет Побединский.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно выбирать саженцы для дачного участка?
Изображение к статье: Где оптимально высаживать картофель?
Изображение к статье: Какие особенности удобрения репчатого лука?
Изображение к статье: Исчезновение носков из стиральной машины: куда они пропадают?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео