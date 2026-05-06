Пять лет назад разногласия Саудовской Аравии и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) относительно планов по добыче нефти в альянсе ОПЕК+ были названы министром энергетики Королевства «играми престолов», которые были урегулированы и закончились. На минувшей неделе ОАЭ заявила о выходе из ОПЕК, в которой продержалась почти 60 лет, намереваясь увеличивать добычу в соответствии с национальными интересами.

Аналитики ожидают потенциального профицита на рынке в долгосрочной перспективе и опасаются дальнейшего исхода из организации.

Накопленное недовольство

В конце 2020 года, в котором из-за пандемии COVID-19 ОПЕК+ приняла на себя самое больше ограничение в добыче нефти, почти на 10 млн баррелей в сутки, в альянсе разразился скандал. Саудовская Аравия хотела продолжать ограничения, ОАЭ, обычно их ближайший союзник в Персидском заливе, настаивали на ранее согласованном наращивании производства.

Одним из доводов ОАЭ было то, что некоторые участники позволяли себе превышать установленные уровни добычи – в то время больше всех нарушал Ирак. Переговоры проходили сложно, заседания переносились, даже в ночное время, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман снимал с себя полномочия сопредседателя заседания, предлагая «престол» министру энергетики ОАЭ Сухейлю Аль-Мазруи. Но консенсуса удалось достичь: квоты были повышены, но с условием возможности ежемесячного пересмотра, а шаг повышения добычи был ограничен.

В ходе итоговой пресс-конференции Абдулазиз бен Сальман призвал журналистов не преувеличивать масштаб разногласий между сторонами, заметив, что он смотрел «Игру престолов», и игры престолов в ОПЕК+ закончились.

Продолжение следует

Нынешний Ближневосточный конфликт привел к повреждению нефтедобывающих мощностей многих стран-производителей, а также их логистических возможностей по экспорту нефти ввиду блокировки Ираном Ормузского пролива. Проблемы возникли у Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Кувейта, Омане, Катара.

Текущее состояние дел в ОПЕК+ также вызывает раздражение у некоторых участников сделки, речь идет о нарушении оговоренных уровней добычи, главным образом Казахстаном и Ираком. Но если закрытие Ормузского пролива «помогло» Ираку привести исполнение соглашение в норму, то Казахстан существенно превышает оговоренные уровни уже более чем год.

В прошлом году силами американских операторов Казахстан запустил крупные нефтедобывающие мощности на Тенгизском месторождении и, хотя правительство республики пыталось провести переговоры с компаниями, в итоге заявило, что не может указывать им.

Ничего личного – только бизнес

Саудовской Аравии, отмечают эксперты, необходимы высокие цены на нефть – примерно около 90 долларов за баррель – для финансирования госрасходов и амбициозной программы Vision 2030, комплекса масштабных инфраструктурных проектов, направленных на снижение зависимости экономики королевства от ископаемого топлива.

В их числе футуристический город NEOM, возведение которого оценивается в 500 миллиардов долларов. Каждый дополнительный баррель, который страна не экспортирует, означает потерю доходов, что негативно сказывается на ее способности развивать экономику.

Все это случилось в то время, когда, как считают многие аналитики, общее влияние картеля падает. Когда-то он контролировал более половины мирового предложения нефти, сегодня - менее трети.

В чем сила?

Аналитики сходятся во мнении, что потеря ОАЭ для ОПЕК+ является серьезной, поскольку у страны одной из немногих были свободные добычные мощности. Кроме того, ОАЭ намерены к 2027 году нарастить добычу до 5 млн баррелей/сутки (до войны в Иране страна добывала 3,4 млн б/с, почти в соответствии со своей квотой). ОАЭ наряду с лидером ОПЕК и ОПЕК+ – Саудовской Аравией – являются одним из немногих игроков, обладающих значительными резервными мощностями – механизмом, посредством которого альянс оказывает влияние на рынок и реагирует на шоки предложения.

«Сила ОПЕК и ОПЕК+ всегда зависела лишь от готовности государств-членов сдерживать объемы добычи, и ОАЭ были одним из таких. Потеря участника с производственной мощностью в 4,8 млн баррелей в сутки и стремлением увеличить добычу лишает группу реального инструмента», – заявил глава по геополитическому анализу Rystad Energy Хорхе Леон.

По его словам, ввиду того, что спрос на нефть приближается к пиковому значению, для производителей с низкими затратами «ожидание своей очереди в системе квот (ограничений на добычу) начинает выглядеть как упущенная выгода». Леон считает, что рынок теряет один из немногих способов «погасить шоки», а Саудовской Аравии придется брать на себя больше ответственности для обеспечения ценовой стабильности.

Хотя краткосрочные последствия могут быть незначительными из-за продолжающихся перебоев в Ормузском проливе и общей геополитической неопределенности, долгосрочные последствия гораздо более значительны, подчеркнули в Rystad Energy.

Кто следующий

Некоторые аналитики полагают, что решение ОАЭ может спровоцировать и других на выход из ОПЕК и ОПЕК+. Предстоит понаблюдать, не окажется ли это решение прецедентом для других стран, ведь ОАЭ стали уже третьей страной за последние семь лет, покинувшей картель. Возможно, в трудный момент, который сейчас переживает Ближний Восток, противоречия касаемо добычи между ОАЭ и Саудовской Аравией серьезно накалились, что также послужило триггером для такого решения ОАЭ.

Основными кандидатами на последующий выход из ОПЕК могут считаться Ирак и Казахстан (если брать не политические, а экономические причины, как в случае с ОАЭ). Ну, и Иран с Венесуэлой в зоне риска в связи с их взаимоотношениями с США и Саудовской Аравией. Впрочем, два неназванных представителя Ирака заявили Reuters, что страна не планирует выходить из ОПЕК и заинтересована в сильном альянсе для обеспечения стабильных и приемлемых цен на нефть.

Текущий физический дефицит нефти из-за логистического шока в проливе удерживает цены на высоком уровне. Однако фундаментально решение ОАЭ формирует ожидания профицита предложения в среднесрочной перспективе. Решение ОАЭ де-факто означает слом прежней системы регулирования цен. Как только логистические риски в Персидском заливе снизятся, рынок столкнется с избытком мощностей.

Входят и выходят

Нефтяной картель ОПЕК был создан в 1960 году Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Затем к ним присоединились Катар, Индонезия, Ливия ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола, Габон (прекратил свое членство в 1995 году, но вернулся в 2016 году), Экваториальная Гвинея и Конго. С момента существования ОПЕК из него вышли Индонезия (в 2009 году с коротким возвратом в 2016 году), Катар (с 2019 года), Эквадор (сначала в 1992 году, затем с 2007 по 2020 год) и Ангола (с 2024 года).

В основном страны покидали организацию из-за несогласия со своими квотами.

В 2016 году была создана сделка ОПЕК+ для совместного регулирования уровней нефтедобычи. Кроме стран-членов ОПЕК в ОПЕК+ входят Россия, Казахстан, Мексика, Оман, Азербайджан и другие государства.