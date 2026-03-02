Baltijas balss logotype
«430 тысяч латвийцев... не работают! Их содержат родные и государство»

Наша Латвия
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

430 тысяч человек в Латвии могут позволить себе не работать — их содержат государство, родственники или друзья, заявил генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс.

Доступность человеческого капитала уже сейчас стала одним из ключевых факторов развития экономики Латвии. Предпринимателям не хватает как работников, так и специалистов с соответствующей квалификацией, а государственная политика по привлечению иностранной рабочей силы по-прежнему не определена чётко, рассказал NRA.lv гендиректор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс.

Горкшс отметил, что вопрос человеческого капитала напрямую влияет на конкурентоспособность Латвии и привлечение инвестиций. Часть потенциальных инвесторов и предпринимателей сталкивается с весьма практической проблемой — не хватает людей для расширения бизнеса, изменения его направления или даже для начала инвестирования в Латвии.

Проблема носит двойственный характер. С одной стороны — недостаточное количество работников. С другой — несоответствие квалификации требованиям рынка труда. Если предложение не соответствует спросу, возникает структурный разрыв, который тормозит развитие экономики.

Цель — 900 тысяч занятых. Прогнозы развития экономики Латвии основываются на предположении, что в стране должно быть не менее 900 тысяч занятых. Однако в реальности этот показатель до сих пор не достигнут. В последние годы число занятых фактически стагнирует, а в 2025 году оно колебалось примерно в пределах 860–880 тысяч.

В то же время в Латвии имеется значительное число экономически неактивных жителей — около 420–430 тысяч человек в различных целевых группах. По мнению Горкшса, именно здесь следует искать возможности для расширения рынка труда, однако необходимы целенаправленные решения, чтобы успешнее вовлечь этих людей в занятость.

Дополнительным вызовом является привлечение иностранной рабочей силы. Горкшс подчеркнул, что в Латвии по-прежнему отсутствует чёткая государственная политика в этом вопросе — не определено, каких и какого уровня специалистов страна хочет привлекать. Статистика показывает, что в Латвии работают чуть более 12 тысяч граждан третьих стран. При этом доля высококвалифицированных специалистов крайне низка — соотношение между работниками низкой и высокой квалификации составляет примерно 145 к 1. По словам Горкшса, это отражает текущую структуру и заставляет задаться вопросом, соответствует ли она долгосрочным целям развития страны.

Доступность человеческого капитала — это не только проблема рынка труда, но и основа конкурентоспособности Латвии. Если не будут решены вопросы как численности занятых, так и квалификации, привлечение инвестиций и экономический рост могут существенно замедлиться. Дискуссия о том, как активизировать внутренние трудовые ресурсы и одновременно целенаправленно привлекать высококвалифицированную иностранную рабочую силу, становится всё более актуальной. В противном случае Латвия рискует отстать в конкуренции за инвестиции и таланты в регионе, считает Горкшс.

Оставить комментарий

(9)
  • B
    Bella
    3-го марта

    Ни о чем статья. Почему не затронуты теиы убытия населения и закрытия/продажы массы отечественных предприятий? За последние 30 лет население активно уезжает, работает за рубежом, создает семьи, рожает детей ( т.е. потенциальные рабочие руки/налогоплательщики достаются другим странам). Складывается ощущение, что дан заказ, откуда-то изза океана, на развал экономики и зачистку населения. А эти цифры -показатель "работы" политиков. Как проблему решать будете? Какие конструктивные предложения??

    42
    3
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    3-го марта

    Это люди, которые нормально заработали в 90 е и жирные годы. И это не пенсионеры и не дети.

    17
    11
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го марта

    Кажется - приехали?

    24
    3
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    2-го марта

    Простая арифметика - в Латвии 360 000 детей + 440 000 пенсионеров + 900 000 работают +430 000 (по данным этого экперда) не работают = 2 330 000 человек. Но по той же статистике в Латвии всё население 1 870 000. Откуда этот эксперд взял такие цифры как 430 000? Если их откинуть - всё сходится. Или он всё ещё Новый год отмечает?

    83
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    2-го марта

    Часть этих людей - пенсионеры. Конечно, тем, кому позволяет здоровье и те, кто хочет чувствовать себя "бодрячком" - работают до сих пор. Особенно, если работа связана с перекладыванием бумажек (есть такая родственница). Ещё часть - инвалиды. Инвалиды бывают разные. Кто из работодателей возьмёт к себе на работу человека с ментальным расстройством? Ну такого, кто сам не знает, как будет действовать в следующую минуту? Есть такие работодатели? И какая зарплата?

    Другая часть населения просто уехала навсегда или периодически уезжает на заработки - но числится здесь по праву гражданства. Есть и ещё одна категория: она не просит НИЧЕГО от государства в принципе, но и ничего своего не даёт, кроме налогов НДС. В своём большинстве это люди, которые прошли 90-е и не увидели в принципе никакой поддержки от новой Латвии. Их просто оставили умирать с голода и на морозе в сложнейшей ситуации. Но они выжили. И не дадут ни цента налога. Как говорится "В эту игру можно играть вдвоём". А вы считайте, подсчитывайте. Придурки.

    86
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    2-го марта

    Эта неграждане.

    11
    62
  • Д
    Дед
    2-го марта

    Речь идет о реальной безработице в Латвии. Вот она правда. В стране, где четверть населения не может найти работу обречена. Какие вакансии, о чем вы? Все, что называется вакансиями, после посыла СВ, не ответа ни привета. 30 летний мужчина с высшим образованием с опытом работы, везде, не может найти работу. То, тогда, кто им нужен?

    129
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    Дед
    2-го марта

    Это правда, дед. Посмотришь - вакансий много. Но реальную работу можно найти в основном на стройке, в супермаркетах или в охране. У нас так в основном. Если позволяет здоровье и возраст - welcome. Да, зарплата... Если живёшь один и годится однокомнатная для аренды - практически вся зарплата и уйдёт. Ведь ещё депозит. Ну как-то так. По поводу биржи: требования к кандидатам для работы космические. Стаж не менее пяти лет (с подтверждением), знание трёх языков, весьма приветствуются водительские права. И даже после соответствия тебе скажут "Мы Вам перезвоним".

    60
    1
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    Пенсионеры и дети в детских садах- Вы не активны! )))

    73
    2
Читать все комментарии

Видео