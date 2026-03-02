430 тысяч человек в Латвии могут позволить себе не работать — их содержат государство, родственники или друзья, заявил генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс.

Доступность человеческого капитала уже сейчас стала одним из ключевых факторов развития экономики Латвии. Предпринимателям не хватает как работников, так и специалистов с соответствующей квалификацией, а государственная политика по привлечению иностранной рабочей силы по-прежнему не определена чётко, рассказал NRA.lv гендиректор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс.

Горкшс отметил, что вопрос человеческого капитала напрямую влияет на конкурентоспособность Латвии и привлечение инвестиций. Часть потенциальных инвесторов и предпринимателей сталкивается с весьма практической проблемой — не хватает людей для расширения бизнеса, изменения его направления или даже для начала инвестирования в Латвии.

Проблема носит двойственный характер. С одной стороны — недостаточное количество работников. С другой — несоответствие квалификации требованиям рынка труда. Если предложение не соответствует спросу, возникает структурный разрыв, который тормозит развитие экономики.

Цель — 900 тысяч занятых. Прогнозы развития экономики Латвии основываются на предположении, что в стране должно быть не менее 900 тысяч занятых. Однако в реальности этот показатель до сих пор не достигнут. В последние годы число занятых фактически стагнирует, а в 2025 году оно колебалось примерно в пределах 860–880 тысяч.

В то же время в Латвии имеется значительное число экономически неактивных жителей — около 420–430 тысяч человек в различных целевых группах. По мнению Горкшса, именно здесь следует искать возможности для расширения рынка труда, однако необходимы целенаправленные решения, чтобы успешнее вовлечь этих людей в занятость.

Дополнительным вызовом является привлечение иностранной рабочей силы. Горкшс подчеркнул, что в Латвии по-прежнему отсутствует чёткая государственная политика в этом вопросе — не определено, каких и какого уровня специалистов страна хочет привлекать. Статистика показывает, что в Латвии работают чуть более 12 тысяч граждан третьих стран. При этом доля высококвалифицированных специалистов крайне низка — соотношение между работниками низкой и высокой квалификации составляет примерно 145 к 1. По словам Горкшса, это отражает текущую структуру и заставляет задаться вопросом, соответствует ли она долгосрочным целям развития страны.

Доступность человеческого капитала — это не только проблема рынка труда, но и основа конкурентоспособности Латвии. Если не будут решены вопросы как численности занятых, так и квалификации, привлечение инвестиций и экономический рост могут существенно замедлиться. Дискуссия о том, как активизировать внутренние трудовые ресурсы и одновременно целенаправленно привлекать высококвалифицированную иностранную рабочую силу, становится всё более актуальной. В противном случае Латвия рискует отстать в конкуренции за инвестиции и таланты в регионе, считает Горкшс.