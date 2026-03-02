Для деревьев, высаженных весной прошлого года, осенью того же года необходимо было внести органические, фосфорные и калийные удобрения под перекопку приствольных кругов. Если это не было сделано осенью, следует внести их этой весной.

В качестве органических удобрений рекомендуется использовать навоз в объеме 6-10 кг на 1 м² приствольного круга каждого дерева. Фосфорные, калийные и азотные удобрения вносят в количестве 15-25 г на 1 м².

Расчет необходимого количества удобрений производится следующим образом. В возрасте одного года диаметр приствольного круга деревьев составляет 2 м². Таким образом, если на 1 м² требуется 10 кг навоза, то для одного однолетнего дерева это будет 10 кг х 2 = 20 кг навоза. Азотные удобрения вносятся в количестве около 20 г на 1 м², что для одного дерева составит 20 г х 2 = 40 г, фосфорные – 40 г х 2 = 80 г, калийные – 15 г х 2 = 30 г.

Таким образом, под каждое дерево необходимо внести 20 кг навоза, 40 г азотных, 80 г фосфорных и 30 г калийных удобрений.