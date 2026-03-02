Baltijas balss logotype
Убита жена иранского аятоллы Али Хаменеи 0 829

Дата публикации: 02.03.2026
ФОТО: Global Look Press

Жена аятоллы Хаменеи скончалась спустя несколько дней из-за полученных ранений при атаке Израиля и США.

Умерла супруга погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Sabereen News в Telegram-канале.

«Мученическая смерть жены имама Хаменеи», — говорится в сообщении.

Телеканал Al Alam на странице в соцсети X отметил, что супруга Хаменеи скончалась спустя несколько дней из-за полученных ранений после атаки Израиля и США.

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель Хаменеи — американцы и израильтяне его уничтожили в первые часы начатой войны. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.

#Иран #США #Израиль #политика
Видео