Жена аятоллы Хаменеи скончалась спустя несколько дней из-за полученных ранений при атаке Израиля и США.

Умерла супруга погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Sabereen News в Telegram-канале.

«Мученическая смерть жены имама Хаменеи», — говорится в сообщении.

Телеканал Al Alam на странице в соцсети X отметил, что супруга Хаменеи скончалась спустя несколько дней из-за полученных ранений после атаки Израиля и США.

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель Хаменеи — американцы и израильтяне его уничтожили в первые часы начатой войны. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.