Война против Ирана является самой сложной для США за всю историю атак на другие страны, признался Хегсет.

Воздушная операция США «Эпическая ярость» против Ирана является «самой сложной и точной» за всю американскую историю. С таким утверждением выступил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит The Guardian.

«На протяжении 47 долгих лет иранский режим вел жестокую одностороннюю войну против Америки. Они сделали это ценой крови наших людей, взрывов заминированных автомобилей в Бейруте, ракетных обстрелов наших кораблей, расправ в наших посольствах, придорожных бомб в Ираке и Афганистане. Не мы начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее заканчиваем», — заявил глава американского военного ведомства.

По словам Хегсета, американские военные наносят «точечные, сокрушительные и беспощадные удары».