В мире
Дата публикации: 02.03.2026
ФОТО: Global Look Press

Война против Ирана является самой сложной для США за всю историю атак на другие страны, признался Хегсет.

Воздушная операция США «Эпическая ярость» против Ирана является «самой сложной и точной» за всю американскую историю. С таким утверждением выступил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит The Guardian.

«На протяжении 47 долгих лет иранский режим вел жестокую одностороннюю войну против Америки. Они сделали это ценой крови наших людей, взрывов заминированных автомобилей в Бейруте, ракетных обстрелов наших кораблей, расправ в наших посольствах, придорожных бомб в Ираке и Афганистане. Не мы начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее заканчиваем», — заявил глава американского военного ведомства.

По словам Хегсета, американские военные наносят «точечные, сокрушительные и беспощадные удары».

#Иран #США #война #пентагон
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • Д
    Дед
    2-го марта

    Нахрапом не получилось, а америкосы долго воевать не могут. Об этом говорит и Корея, и Вьетнам и Афганистан, так что , думается, Трамп объявит, что он победил и все закончится.

    16
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    2-го марта

    Т.е вооружениие афганских маджахедов, курдов а Ираке, оппозиции в Сирии., повстанцев в Йемене и т. д, это другое. Б . дь не они первые начали, что на США или их базы Ирак первый напал, нет, вам и вашим вассалам жидам Иракская нефть нужна и больше ничего. Пора уж Йеллоустоуну проснуться.

    16
    1
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    С пробиркой оправдание было интересней, чем придорожные бомбы в странах, где угробили сотни тысяч людей...

    16
    0
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    2-го марта

    жаловаться воякам на мины и бомбы-- ну такое себе

    10
    0
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    2-го марта

    если уже стонут, то сухопутку точно не потянут..

    12
    0
  • АП
    Алексей Попович
    2-го марта

    Сам себя не похвалишь, никто и не заметит.

    13
    0
