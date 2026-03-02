Партия "Прогрессивные", которые внесли это предложение, ссылались на некие сообщения СМИ о том, что за четыре года после вторжения России в Украину экспорт Латвии в Россию существенно не сократился. На самом деле еще как сократился – только за один 2024 год импорт и экспорт рухнули в три раза.

"Хотя в обществе часто звучат обвинения в том, что европейские страны ведут себя двулично, одной рукой помогая Украине, а другой – вливая деньги в экономику стран-агрессоров, работа, проделанная Минэкономики о сих пор, не была достаточно целенаправленной", – обвиняют "Прогрессивные" своих партнеров по власти – Союз зеленых и крестьян.

В свою очередь, министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и и крестьян) считает, что план прекращения торговли должен быть разработан Министерством иностранных дел, которое возглавляет креатура «Нового Единства».

Интересно, что завтра на заседании правительства министр земледелия правительства Арманд Краузе (тоже зеленый и крестьянин) доложит коллегам: в 2025 году Латвия ввезла из РФ продтоваров на 33,29 миллионов евро; из Беларуси – на 39,47 миллионов.

Это еще полбеды. Еще есть масштабный российский транзит. Так, в прошлом году в марте-ноябре из России вывезли транзитом через Латвию на 4,03 миллиона евро жмыхов различных масличных культур. Причем не только во Францию, Бельгию и Нидерланды – но даже в ту самую Польшу, которая вроде как содействует мерам против Москвы!