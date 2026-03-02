Baltijas balss logotype
Им что там, медом намазано? Правительство Силини никак не может разорвать связи с Россией 8 3368

Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Им что там, медом намазано? Правительство Силини никак не может разорвать связи с Россией

Сегодня коалиционные партии обсуждали возможность поручить Министерству экономики, которое возглавляет Виктор Валайнис, разработать конкретный план по полному прекращению торговли с Россией и Беларусью.

Партия "Прогрессивные", которые внесли это предложение, ссылались на некие сообщения СМИ о том, что за четыре года после вторжения России в Украину экспорт Латвии в Россию существенно не сократился. На самом деле еще как сократился – только за один 2024 год импорт и экспорт рухнули в три раза.

"Хотя в обществе часто звучат обвинения в том, что европейские страны ведут себя двулично, одной рукой помогая Украине, а другой – вливая деньги в экономику стран-агрессоров, работа, проделанная Минэкономики о сих пор, не была достаточно целенаправленной", – обвиняют "Прогрессивные" своих партнеров по власти – Союз зеленых и крестьян.

В свою очередь, министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и и крестьян) считает, что план прекращения торговли должен быть разработан Министерством иностранных дел, которое возглавляет креатура «Нового Единства».

Интересно, что завтра на заседании правительства министр земледелия правительства Арманд Краузе (тоже зеленый и крестьянин) доложит коллегам: в 2025 году Латвия ввезла из РФ продтоваров на 33,29 миллионов евро; из Беларуси – на 39,47 миллионов.

Это еще полбеды. Еще есть масштабный российский транзит. Так, в прошлом году в марте-ноябре из России вывезли транзитом через Латвию на 4,03 миллиона евро жмыхов различных масличных культур. Причем не только во Францию, Бельгию и Нидерланды – но даже в ту самую Польшу, которая вроде как содействует мерам против Москвы!

#Украина #санкции #торговля #Латвия #правительство #экономика #Беларусь #Россия #политика
Оставить комментарий

(8)
  • ТТ
    Тим Тим
    3-го марта

    Да вас холопов спрашивать кто будет, если крупным виноделам Франции, Италии, Германии,Испании и Потугалии выгодно поставлять вино, а Англии джин и виски, вы попердев от ложной самодостаточности будете его экспортировать через свои тамож. склады и сра.. ли они на ваши местечковые санкции.

    0
    0
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    3-го марта

    Политика двойных стандартов налицо (

    16
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го марта

    Это уже в разряд шизофрении перешло. А в курсе что вода в Даугаве -- это Российская и Белорусская вода? А если посмотреть Розу ветров...

    80
    2
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    2-го марта

    Запретят воду пить и воздухом дышать.

    46
    2
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    2-го марта

    Кстати, как наци пьют воду, ведь водоочистная станция, которая находится сами все знаете где, по пути на Кекаву, берёт воду именно с Даугавы, наших наци небось тошнит постоянно ?

    28
    1
  • A
    Aleks
    2-го марта

    Война войной ,а гешефт по расписанию. Что уж говорить,если Россия поставляла во время войны нефть на Украину,чтобы их иудейские братаны могли зарабатывать,ведь Сатана в России и на Украине,да и в Латвии с 1992 года,а он хочет кушать .

    21
    6
  • R
    R.
    Aleks
    2-го марта

    У мрази Александра Драпеко (Aleks) все комментарии на одну тему. Ты только в теме о прогнозе погоды забываешь отметиться, надо еще и там.

    14
    4
  • Д
    Добрый
    Aleks
    3-го марта

    Нефть шла транзитом через Украину в Венгрию.и Словакию,антисемит

    5
    3
Читать все комментарии

