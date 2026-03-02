Эти восемь локаций подарят туристам невероятные впечатления и лучшие фото для соцсетей.

"Цветочный" туризм, похоже, никогда не потеряет актуальность. Люди массово съезжаются полюбоваться цветением полевых цветов или фруктовых деревьев, несмотря на войны и прочие потрясения.

Традиционно лучшим временем для этого считается весна-лета. Но поскольку у природы свои законы, важно правильно подобрать время для посещения той или иной цветочной локации.

Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet отобрало восемь туристических локаций в Европе, где можно полюбоваться цветением в этом году.

Также эксперты определили лучшее время для поездки по каждому такому направлению.

"Потрясающие цветочные феерии Европы самым великолепным образом отмечают смену времен года. Подсолнухи склоняют свои золотистые головки под безупречно голубым небом Тосканы летом. Лавандовые поля тянутся на многие километры, источая аромат, между деревнями Прованса с домами из медового цвета. Розы наполняют воздух сладким ароматом в Болгарии. Колокольчики под пение кукушек окрашивают древние леса Британии в фиолетовый цвет в мае. Тюльпаны возвещают о наступлении весны, устраивая радужное буйство цветов в Нидерландах", – отмечают авторы материала.

8 лучших мест в Европе, где можно полюбоваться цветами