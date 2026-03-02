Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цветочный туризм: 8 лучших мест Европы, где можно полюбоваться распустившимися растениями 0 138

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цветочный туризм: 8 лучших мест Европы, где можно полюбоваться распустившимися растениями

Эти восемь локаций подарят туристам невероятные впечатления и лучшие фото для соцсетей.

"Цветочный" туризм, похоже, никогда не потеряет актуальность. Люди массово съезжаются полюбоваться цветением полевых цветов или фруктовых деревьев, несмотря на войны и прочие потрясения.

Традиционно лучшим временем для этого считается весна-лета. Но поскольку у природы свои законы, важно правильно подобрать время для посещения той или иной цветочной локации.

Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet отобрало восемь туристических локаций в Европе, где можно полюбоваться цветением в этом году.

Также эксперты определили лучшее время для поездки по каждому такому направлению.

"Потрясающие цветочные феерии Европы самым великолепным образом отмечают смену времен года. Подсолнухи склоняют свои золотистые головки под безупречно голубым небом Тосканы летом. Лавандовые поля тянутся на многие километры, источая аромат, между деревнями Прованса с домами из медового цвета. Розы наполняют воздух сладким ароматом в Болгарии. Колокольчики под пение кукушек окрашивают древние леса Британии в фиолетовый цвет в мае. Тюльпаны возвещают о наступлении весны, устраивая радужное буйство цветов в Нидерландах", – отмечают авторы материала.

8 лучших мест в Европе, где можно полюбоваться цветами

  • Валансоль, Франция: ароматные лавандовые поля – с середины июня до середины июля.

  • Валь д'Орча, Италия: монохромные поля – апрель-май для маков, июль-август для подсолнухов.

  • Великобритания: лесные колокольчики – с середины апреля до конца мая.

  • Долина Херте, Испания: цветение сакуры – с середины марта до начала апреля.

  • Дельта Дуная, Румыния: водяные лилии – с июня по август.

  • Болленстрек, Нидерланды: разноцветные тюльпаны – с середины марта до середины мая.

  • Пиано-Гранде, Италия: полевые цветы – с мая по июль.

  • Казанлык, Долина Роз, Болгария: для сбора лепестков роз – с середины мая до середины июня.

Читайте нас также:
#туризм #Европа #путешествия #отдых #природа #цветы #розы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео