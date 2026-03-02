Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как ИИ может сделать ваш рабочий день легче и продуктивнее 2 154

Lifenews
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как ИИ может сделать ваш рабочий день легче и продуктивнее

Искусственный интеллект давно перестал быть лишь технологической игрушкой. Он стал настоящим помощником в повседневной работе, помогая автоматизировать рутинные процессы и освобождая время для более важных задач. Но как правильно внедрить ИИ, чтобы он работал на вас?

От сортировки почты до стратегического планирования — ИИ стал важным инструментом в арсенале работников по всему миру. Технологии, которые раньше казались фантастикой, уже активно используются в офисах. Вопрос теперь не в том, что это возможно, а как сделать ИИ своим персональным помощником.

Автоматизация почты

Электронная почта — один из основных "пожирателей" времени. Но с помощью ИИ можно значительно упростить её обработку. Современные инструменты могут сортировать письма по важности, автоматически отвечать на часто задаваемые вопросы и перенаправлять сообщения, освобождая вас от рутинных задач. Это создаёт своего рода «автопилот» для вашего почтового ящика, позволяя сосредоточиться на более важных делах.

Личный ИИ-ассистент

Утро без стресса и хаоса в голове — мечта каждого рабочего дня. Многие руководители уже используют ИИ-ассистентов, которые помогают структурировать день, расставлять приоритеты и отслеживать прогресс. Такие помощники могут быть настроены на ваши конкретные задачи, цели и предпочтения, что позволяет максимально эффективно организовать работу. Для тех, кто беспокоится о безопасности, существуют варианты с ручной загрузкой задач и дальнейшей их категоризацией.

Собственные инструменты

Популярным трендом стало создание мини-приложений без глубоких знаний в программировании. С помощью ИИ можно строить аналитические панели, сервисы обратной связи и даже персонализированные платформы для обучения. Эти инструменты не создают революцию, но могут повысить вашу продуктивность на 5-15%, что зачастую становится решающим фактором для успеха в работе.

«Холодные» знакомства

Прежде чем встретиться с новым коллегой или провести важную встречу, ИИ может помочь вам найти общие интересы, хобби или упоминания из прошлого. Это помогает превратить формальное общение в тёплый и личный разговор, что особенно полезно для тех, кто расширяет свою профессиональную сеть или планирует смену карьеры.

Полезные заметки

ИИ-инструменты нового поколения не просто записывают разговоры, но и структурируют их, выделяя ключевые моменты и формируя списки действий. Эта «нейтральная» аналитика помогает воспринимать решения коллег как факты, а не личные мнения, что значительно улучшает рабочие процессы.

ИИ может быть честным

Эксперты советуют при настройке ИИ избегать излишней льстивости. Вместо комплиментов лучше указать на необходимость точных и аргументированных решений. Такой подход позволяет использовать ИИ как настоящего помощника, который будет помогать, а не льстить.

Преодолевая барьер: как начать

Многие боятся использовать ИИ, считая, что это требует сложных знаний и навыков. Однако, как признают те, кто уже прошёл этот путь, начинать проще, чем кажется. Для начала достаточно выбрать один инструмент и делегировать ему наиболее трудозатратные процессы. Искусственный интеллект не заберёт вашу уникальность, а освободит место для креативности и принятия решений.

Источник

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • VU
    Vards Uzvards
    2-го марта

    Как ИИ поможет дворнику, сантехнику, штукатуру и т.д.? Даже темнокожих водителей и курьеров не заменил. Буржуям не выгодно?

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го марта

    Как, как. Никак!

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
1
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео