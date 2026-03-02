Здание Сейма, построенное в 1867 году как Дом Лифляндского рыцарства, находится на месте старинного кладбища Рижского собора Святого Иакова, пишет Otkrito.lv. Хотя это место захоронений насчитывает несколько столетий, оно излучает так называемую негативную энергию. Что об этом говорят экстрасенсы и специалисты по паранормальным явлениям и как это может отражаться на работе и самочувствии депутатов.

Во время археологических раскопок, проведенных семь с половиной лет назад возле церкви Святого Иакова, буквально у дверей Сейма, было обнаружено обширное средневековое кладбище, и есть основания полагать, что в направлении улиц Клостера и Екаба под брусчаткой до сих пор покоятся человеческие кости.

Археолог Артур Томсон, под руководством которого проходили раскопки, тогда рассказал, что полноценного археологического исследования вблизи церкви или в самой церкви ранее фактически не проводилось. К историческим раскопкам подтолкнуло то обстоятельство, что при рытье траншей для прокладки инженерных коммуникаций у стены церкви рабочие наткнулись на человеческие кости. В ходе раскопок под руководством Артура Томсона было зафиксировано около 300 захоронений — часть костей перезахоронили, а часть передали для дальнейшего исследования в биоархеологическую лабораторию Института истории Латвийского университета.

Костная камера под Сеймом и кафедральным собором

Территория кладбища, простиравшаяся в сторону Сейма, считалась частью для бедных прихожан. В свою очередь, обращенная к Домскому собору солнечная южная сторона считалась более престижной. Построенный в середине XIX века Дом Лифляндского рыцарства, нынешний Сейм, был возведен уже поверх кладбища.

В ходе раскопок был выявлен последний, завершающий этап средневекового кладбища — в основном XVII век и немного XVIII века, то есть самый верхний слой. После этого культурный слой практически больше не нарастал. Слой захоронений начинается уже вскоре под брусчаткой, примерно на глубине 1,7–1,8 метра в сторону Сейма. Самая глубокая точка раскопок достигала немного более трех метров. Это позволило установить 10–11 уровней захоронений, где последний достигнутый относился примерно к XV веку, но глубже не копали. Слой XIII–XIV веков остался нетронутым, однако о нем свидетельствовали отдельные предметы, которые со временем попали в верхние слои земли.

Предметных находок было не особенно много — черепица и осколки керамики, рижские монеты XVI века и шведские шиллинги XVII века. В христианских традициях, при погребении в саване, погребальные предметы встречались редко — изредка простая застежка или ножик. Позднее археологические раскопки продолжились в самом кафедральном соборе Святого Иакова.

Три года назад представители католической церкви заявили, что для выражения должного уважения к найденным во время масштабного ремонта пола кафедрального собора костям и черепам в соборе создадут первый в Латвии оссуарий — костную камеру.

Однако намного интереснее, как старинное средневековое кладбище влияет на происходящее в здании Сейма и на работу депутатов.

Бинарные энергии

Руководитель Латвийской ассоциации эзотерики и парапсихологии Валерий Парамонов подчеркивает, что и человек, и Земля функционируют в бинарной энергетической системе — с положительной (плюс) и отрицательной (минус) полярностью: любое место, где живут или работают люди, накапливает определенный энергетический и информационный отпечаток, и особенно сильное влияние имеют места, где раньше были кладбища или происходили трагические исторические события.

фото: пресс-фотоРуководитель Латвийской ассоциации эзотерики и парапсихологии Валерий Парамонов. Руководитель Латвийской ассоциации эзотерики и парапсихологии Валерий Парамонов. Если здание построено на месте, где ранее было кладбище, это место сохраняет информацию о похороненных там людях. Он ссылается на случаи, когда при археологических раскопках обнаруживались траншеи с сотнями костей — например, около 300 захоронений в одном месте. Такие места, по его мнению, нельзя считать «нейтральными». На местах захоронений остается энергетическое поле, которое может влиять на возведенные там здания и на работающих или живущих в них людей. Если эта энергия негативная или «непереработанная», она может вызывать напряжение, конфликты или даже проблемы со здоровьем, вплоть до появления мыслей о суициде.

То, что здание латвийского Сейма построено на месте древнего кладбища, может влиять как на энергетику самого здания, так и на решения и процессы, которые в нем происходят. Исторический слой места — особенно если он связан с захоронениями — создает фон, влияющий на мышление и поведение людей. Если этот фон негативный, он может способствовать разногласиям, деструктивным решениям или общей напряженности.

Валерий Парамонов неоднократно подчеркивает, что решающее значение имеет мысль и намерение человека (цель). Человек — бинарное существо, существующее между плюсом и минусом. Если человек осознанно или неосознанно «выбирает» негативное мышление, он усиливает минусовую энергию. Накопление такой негативной энергии может проявляться и на физическом уровне — например, в виде онкологических заболеваний или алкоголизма. Поэтому важно работать со своей мыслью, дисциплинировать и очищать ее.

Шпили святынь нейтрализуют негатив

В противоположность светским зданиям, построенным на кладбищах, Валерий Парамонов приводит святые места — церкви, монастыри, например Ватикан, Псково-Печерский монастырь, Киево-Печерскую лавру и другие. В таких местах регулярно проходят богослужения, используются святыни, звучат колокола — и это создает позитивную, очищающую энергетику.

Служение, происходящее в церквях, является способом нейтрализации негативного фона. В обычных квартирах и офисах такой работы с энергией нет, поэтому там может накапливаться негатив. Он рекомендует использовать свечи или ладан как символический метод очищения жилища, а также освятить помещение со священнослужителем.

Положительное энергетическое воздействие церкви на здания, построенные на древних кладбищах, распространяется и за пределы храмовых стен (это зависит от высоты башни храма) — в радиусе 500 или даже 1000 метров. Рядом с Сеймом находятся две католические церкви — кафедральный собор Святого Иакова и церковь Марии Магдалины, которые могут нейтрализовать негативную энергию.

«Останки следовало бы собрать»

Экстрасенс Агнесе Зиединя считает, что не должно быть так, чтобы расположение здания на месте старинного кладбища вызывало негативное влияние: «Так не должно быть. Останки следовало бы собрать и с уважением перезахоронить в каком-либо другом, нейтральном месте. С чисто этической точки зрения неправильно ежедневно ходить по костям».

Чувствительным людям находиться в помещении, построенном на месте старинного кладбища, может быть тяжело, поскольку останки умерших несут в себе довольно тяжелую энергию. Такие люди могут жаловаться на усталость, слабость, плохое самочувствие, необъяснимую тревогу и беспокойство. Может быть трудно сосредоточиться. Иногда могут возникать необъяснимые физические симптомы. Однако люди, менее чувствительные, как правило, никаких неприятных эмоций не испытывают. И влияние ничем не отличается от того, если бы люди работали в каком-либо музее, где находятся человеческие останки», — говорит Агнесе Зиединя.

«Тогда пришлось бы снести всю Латвию!»

Представительница сайта Ezoterika Tev сказала, что не видит проблемы в том, что какие-то здания и сооружения в Латвии построены на многовековых кладбищах, поскольку раньше в Латвии не было церквей, рядом с которыми не находились бы кладбища. Если бы мы не хотели видеть какие-либо здания «на костях», то по сути пришлось бы снести почти всю Латвию — не только здание Сейма, потому что в историческом разрезе вряд ли найдется место, где кто-то не умер или не был похоронен.

Например, детский сад в Руйене или художественная школа в Агенскалнсе находятся рядом с кладбищами; у многоэтажных домов в Пурвциемсе была бы плохая аура, поскольку они построены на месте бывшего болота, где в разные времена и в результате разных событий гибли люди. В свою очередь, на берегах Малой Юглы во время Первой мировой войны погибли тысячи солдат, а сегодня там раскинулись частные жилые районы.

Конечно, есть экстрасенсы и прорицатели, которые зарабатывают деньги, сообщая страшные и сенсационные новости из серии «всеплохо.lv». Но это несерьезно, потому что это не та проблема, из-за которой стоило бы «ломать копья». Если какой-то народный депутат совершает плохие поступки и «не дружит с головой», то проблема не в том, что здание парламента построено «на костях».