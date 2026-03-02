Последний год выдался для бывшей участницы группы «ВИА Гра» невероятно нервным. Смерть бывшего мужа, с которым она оформила развод буквально за пару недель до трагедии, обернулась для Анны Седоковой катастрофой.

Судя по всему, та публичная война, которую артистке объявили родные Яниса Тиммы, не прошла для нее даром. Как ранее уже писала пресса, Анна Седокова больше не сможет избегать суда. Первое заседание, на котором вызвались присутствовать родители покойного баскетболиста, состоится в Москве уже в начале марта.

А тут еще адвокат семьи экс-супруга звезды обвинила Седокову в очередном вранье. Со слова Маргариты Гавриловой, певица бессовестно называла себя «кормилицей и поилицей», намеренно унижая Яниса Тимму, хотя при этом своими руками разрушила его блестящую карьеру.

«Ежемесячная оплата труда баскетболиста по этому контракту составила 40 тысяч евро в месяц. <…> Анна заставила Тимму поменять проверенного агента на другого человека! И все коммуникации с этим агентом взяла в свои цепкие руки! И звезда Яниса Тимма начала закатываться!» — заявила общественница.

Само собой, стрессы последних месяцев не прошли для вокалистки даром. Накануне Седокова вышла на связь из клиники, специализирующейся на женском здоровье. Со слов исполнительницы, она вынуждена делать капельницы, чтобы поднять низкий гемоглобин.

Но ее проблемы со здоровьем – это цветочки в сравнении с тем, что сейчас переживает ее бывшая соседка по палате.

«Мои прошлые анализы показали очень низкое железо, буквально на нуле. Доктор предложила прямо сейчас прокопаться. Я согласилась. Захожу в палату, на соседней койке тихо лежит молоденькая девочка. Молчит <…> Раздается звонок. Девушка берет трубку и говорит, что операция прошла хорошо. Ей удалили трубы. Что так распорядилась судьба <…> И лежу я с этим низким железом и думаю о том, как меня дома ждет сын. Что дочки меня любят. Что Бог был так милостив ко мне, что подарил такое счастье», – поделилась певица печальной историей.