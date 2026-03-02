Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Анна Седокова попала в больницу накануне суда с наследниками Яниса Тиммы 2 1260

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знаменитая певица оказалась в центре громкого скандала.

Знаменитая певица оказалась в центре громкого скандала.

Адвокат семьи экс-супруга звезды обвинила артистку в очередном вранье.

Последний год выдался для бывшей участницы группы «ВИА Гра» невероятно нервным. Смерть бывшего мужа, с которым она оформила развод буквально за пару недель до трагедии, обернулась для Анны Седоковой катастрофой.

Судя по всему, та публичная война, которую артистке объявили родные Яниса Тиммы, не прошла для нее даром. Как ранее уже писала пресса, Анна Седокова больше не сможет избегать суда. Первое заседание, на котором вызвались присутствовать родители покойного баскетболиста, состоится в Москве уже в начале марта.

А тут еще адвокат семьи экс-супруга звезды обвинила Седокову в очередном вранье. Со слова Маргариты Гавриловой, певица бессовестно называла себя «кормилицей и поилицей», намеренно унижая Яниса Тимму, хотя при этом своими руками разрушила его блестящую карьеру.

«Ежемесячная оплата труда баскетболиста по этому контракту составила 40 тысяч евро в месяц. <…> Анна заставила Тимму поменять проверенного агента на другого человека! И все коммуникации с этим агентом взяла в свои цепкие руки! И звезда Яниса Тимма начала закатываться!» — заявила общественница.

Само собой, стрессы последних месяцев не прошли для вокалистки даром. Накануне Седокова вышла на связь из клиники, специализирующейся на женском здоровье. Со слов исполнительницы, она вынуждена делать капельницы, чтобы поднять низкий гемоглобин.

272.jpg

Но ее проблемы со здоровьем – это цветочки в сравнении с тем, что сейчас переживает ее бывшая соседка по палате.

«Мои прошлые анализы показали очень низкое железо, буквально на нуле. Доктор предложила прямо сейчас прокопаться. Я согласилась. Захожу в палату, на соседней койке тихо лежит молоденькая девочка. Молчит <…> Раздается звонок. Девушка берет трубку и говорит, что операция прошла хорошо. Ей удалили трубы. Что так распорядилась судьба <…> И лежу я с этим низким железом и думаю о том, как меня дома ждет сын. Что дочки меня любят. Что Бог был так милостив ко мне, что подарил такое счастье», – поделилась певица печальной историей.

Читайте нас также:
#суд #скандалы #адвокат #здоровье #Янис Тимма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
1
0
2

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го марта

    прокопаться?

    == Капать и копать имеют совсем разные значения!

    6
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    2-го марта

    Бедный Янис.Связался с лживым,подлым созданием.Играет она в балезни.

    25
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В таких условиях приходится отсиживать арестантам в стране Суоми. Иконка видео
Изображение к статье: Пока суд да деньги: здесь разбирают дела латвийских банков и телефонных мошенников Эксклюзив!
Изображение к статье: Иллюстративное фото.
Изображение к статье: Элли не подозревала, что Америка может быть такой жестокой. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Живописный край близ границы с Литвой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Запущен механизм самоуничтожения Латвии - Neatkarīgā
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео