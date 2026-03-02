Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему есть выращенную на фермах рыбу безопаснее, чем дикую? 0 212

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему есть выращенную на фермах рыбу безопаснее, чем дикую?

Рыба, выращенная на фермах, часто воспринимается как менее полезная по сравнению с дикой, однако недавние исследования показали: последняя может содержать более высокие уровни загрязняющих веществ. Например, среднее содержание ртути в дикой рыбе составляет 0,06 микрограмма на грамм, тогда как в фермерской — 0,038 микрограмма.

Уровень мышьяка также выше в дикой рыбе (3,26 микрограмма) по сравнению с фермерской (1,23 микрограмма). Остатки ДДТ, запрещенного пестицида, также обнаруживаются в дикой рыбе в большем количестве (196,48 нанограмма на грамм) по сравнению с фермерской (44,64 нанограмма).

Аквакультура развивается быстрее других секторов продовольствия, и производители более строго контролируют корма и условия содержания. Тем не менее тяжелые металлы, попадающие в воду через загрязнение, остаются проблемой. Безопасное потребление морепродуктов возможно при соблюдении рекомендаций, особенно для беременных женщин и детей. Рыба остается ценным источником белка и омега-3 жирных кислот.

Читайте нас также:
#экология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы избежать набора веса?
Изображение к статье: Польза соленой рыбы: мнение гастроэнтеролога
Изображение к статье: Какое количество блинов можно съесть за один раз?
Изображение к статье: Какие молодые листья растений можно считать микрозеленью?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео