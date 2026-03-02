Рыба, выращенная на фермах, часто воспринимается как менее полезная по сравнению с дикой, однако недавние исследования показали: последняя может содержать более высокие уровни загрязняющих веществ. Например, среднее содержание ртути в дикой рыбе составляет 0,06 микрограмма на грамм, тогда как в фермерской — 0,038 микрограмма.

Уровень мышьяка также выше в дикой рыбе (3,26 микрограмма) по сравнению с фермерской (1,23 микрограмма). Остатки ДДТ, запрещенного пестицида, также обнаруживаются в дикой рыбе в большем количестве (196,48 нанограмма на грамм) по сравнению с фермерской (44,64 нанограмма).

Аквакультура развивается быстрее других секторов продовольствия, и производители более строго контролируют корма и условия содержания. Тем не менее тяжелые металлы, попадающие в воду через загрязнение, остаются проблемой. Безопасное потребление морепродуктов возможно при соблюдении рекомендаций, особенно для беременных женщин и детей. Рыба остается ценным источником белка и омега-3 жирных кислот.