Три истребителя Военно-воздушных сил (ВВС) США были сбиты силами противоздушной обороны (ПВО) Ирана. Об этом сообщает центральный штаб ПВО иранской армии, передает ILNA.

«Системами ПВО страны были сбиты три истребителя американских агрессоров в небе над регионом», — передает агентство.

Ранее в небе над Кувейтом был сбит F-15 ВВС США. Известно, что двум пилотам самолета удалось катапультироваться.

Также военные Исламской Республики нанесли ракетный удар по военной базе США Али ас-Салем в Кувейте и по американским кораблям в северной части Индийского океана.