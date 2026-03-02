Baltijas balss logotype
Иран сбил американские истребители 2 683

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран сбил американские истребители
ФОТО: Global Look Press

ILNA: ПВО Ирана сбила три американских истребителя.

Три истребителя Военно-воздушных сил (ВВС) США были сбиты силами противоздушной обороны (ПВО) Ирана. Об этом сообщает центральный штаб ПВО иранской армии, передает ILNA.

«Системами ПВО страны были сбиты три истребителя американских агрессоров в небе над регионом», — передает агентство.

Ранее в небе над Кувейтом был сбит F-15 ВВС США. Известно, что двум пилотам самолета удалось катапультироваться.

Также военные Исламской Республики нанесли ракетный удар по военной базе США Али ас-Салем в Кувейте и по американским кораблям в северной части Индийского океана.

#Иран #США #ПВО
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    2-го марта

    Трамп в панике...Нетаньяху в Германии.Семья в Майами.. Видимо,что то знал,Беня ,посылая умирать американцев ,ведь ракет у Ирана вдруг оказалось больше,чем он преподнес Трампу,а национальная разведка США в лице Габард была против войны,но сионисты все равно не начали и кто теперь страдает? Американцы,да простые израильтяне,многие из которых Би би сильно не любят... Но ему начхать и на евреев...👽😈🔯

    0
    0
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    Тактика Чапаева.. По ним Жахнули..потратили ракеты.. .. расхерачили цели путышки..сча будут вылезать ракетные муравьи и изматывать изматывать изматывать..Мильярды и мильярды.. Трамп считал копейки по Афганистану, и вдруг влип с Ираном..явно его кто-то свыше держит за Айки..

    2
    1

