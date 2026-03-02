Baltijas balss logotype
Сейм концептуально поддержал закон о создании Рижской филармонии 0 165

Культура &
Дата публикации: 02.03.2026
LETA
Изображение к статье: Vizualizācija: mailitis.lv

Vizualizācija: mailitis.lv

Сейм концептуально поддержал законопроект о Национальном концертном зале Rīgas filharmonija, который предусматривает создание в Риге нового акустического концертного зала.

Планируется, что концертный зал будет создан путем реконструкции и расширения Рижского Дома конгрессов.

Законопроект предусматривает присвоение залу статуса объекта национальных интересов.

Предполагается, что строительство будет осуществлять Рижское самоуправление в сотрудничестве с Министерством культуры.

Законопроект предусматривает, что до 31 декабря этого года самоуправление обеспечит разработку строительного проекта в соответствии с идеей, выбранной на архитектурном конкурсе эскизов. До конца года муниципалитет представит министерству также контрольную смету проекта для согласования. Как сообщили в Рижской думе, договоры на проектирование уже заключены.

Разработка строительного проекта будет финансироваться Министерством культуры из средств государственного бюджета. Строительные работы до ввода объекта в эксплуатацию профинансирует Рижское самоуправление. Кабинет министров определит порядок, в котором государство компенсирует муниципалитету произведенные им финансовые вложения. Концертный зал должен быть введен в эксплуатацию не позднее чем через четыре года после получения финансирования.

Согласно расчетам архитекторов — победителей конкурса эскизов, основанным на ценах 2023 года, реализация проекта может обойтись примерно в 61,3 миллиона евро, указано в аннотации к законопроекту. В филармонии будут три зала - большой, малый и многофункциональный.

Планируется, что качество строительства будет контролировать совет по строительству концертного зала. В его состав войдут представители Министерства культуры, Рижского самоуправления и Латвийского Национального симфонического оркестра. Также в совете будет член общественной организации, представляющей музыкальную отрасль, представитель Союза архитекторов Латвии и четыре лица, приглашенные министром культуры, имеющие опыт в сфере музыки, финансов, охраны культурного наследия или права.

Предполагается, что после завершения строительства Рижское самоуправление передаст концертный зал в долгосрочное пользование Министерству культуры. Министерство обеспечит его деятельность, содержание и управление, а также определит порядок использования.

#Рига #Латвия #строительство #культура #музыка #архитектура #финансирование #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео