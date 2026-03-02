Baltijas balss logotype
Назвали лучшее латышское кино 2005 года 0 177

Культура &
Дата публикации: 02.03.2026
LETA
Изображение к статье: Назвали лучшее латышское кино 2005 года

Национальная кинопремия "Большой Кристапс" в категории "Лучший фильм года" присуждена кинокартине режиссера Оскарса Рупенхейтса "Темно-синее евангелие", а лучшим полнометражным игровым фильмом признан фильм режиссера Дзинтарса Дрейбергса "В сетке. Рождение легенды ТТТ", сообщила агентству ЛЕТА представитель по связям с СМИ национальной кинопремии Инга Залите.

Творческие коллективы обеих кинокартин на церемонии вручения кинопремии получили по пять наград.

Режиссер "Темно-синего евангелия" Рупенхейтс признан лучшим режиссером художественного фильма, а исполнитель главной роли Райтис Стурманис - лучшим актером. В свою очередь исполнительница главной роли в фильме "В сетке. Рождение легенды ТТТ" Агнесе Будовска получила награду как лучшая актриса.

Лучшим короткометражным фильмом года признана "Слякоть" Айварcа Шайцанcа и Екаба Оконова, а премия имени Юриса Подниекса "Лучший полнометражный документальный фильм" присуждена фильму Кристы Буране "Все птицы красиво поют".

В этом году на премию было заявлено 85 фильмов, из них на номинации были выдвинуты 36.

Лауреатов "Большого Кристапса" определило международное жюри. Церемония вручения наград состоялась в воскресенье вечером в Рижском доме конгрессов.

#кино #режиссер #кинопремия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео