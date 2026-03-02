Режиссером постановки является Инесе Мичуле, а за экологичные решения в оформлении декораций и костюмов отвечает драматург Рейнис Дзудзило. Новая постановка создана в рамках международного проекта «Greenstage» с использованием экологически чистых решений и материалов многоразового использования.

Пьеса Блауманиса «В огне» — одно из самых значительных произведений латышской драматургии. Она рассказывает историю отношений Кристины и Эдгара, на которые влияют социальное давление, ревность и ложные слухи. В новой постановке также затрагивается тема свободы выбора и внутреннего конфликта между чувствами и разумом.

Исторически это была первая пьеса, поставленная на сцене Национального театра под его нынешним названием в 1919 году.

В целях реализации принципов устойчивого развития в сценографии также используются белые свадебные платья, пожертвованные публикой, которые будут служить как элементами костюмов, так и частью сценографии.

Премьера ожидается 12 марта в Большом зале театра.