Десантники из Франции и Великобритании завершили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой миротворческой миссии. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

«Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине», — утверждают авторы материала.

По сведениям обозревателей, свыше 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады британских вооруженных сил вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани имитацию высадки на Украину.

«Учения в Бретани прошли в четвертую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе cил НАТО», — заявляет издание.

Руководители стран так называемой «коалиции желающих» подтвердили на встрече лидеров намерение направить на Украину войска в рамках «гарантий безопасности». Представители российского руководства, в свою очередь, ранее подчеркивали, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение на Украине натовских войск.

Ранее начальник генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль выступил с заявлением о том, что Париж готов развернуть на Украине свой военный контингент в 2026 году.

«Мы будем готовы развернуть войска в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо на благо Украины», — заявил Шилль.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшее время Париж собирается передать Киеву ракеты Aster и истребители Mirage.