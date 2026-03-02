Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

The Telegraph: Десант Франции и Британии окончил подготовку к отправке в Украину 0 676

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: The Telegraph: Десант Франции и Британии окончил подготовку к отправке в Украину

Предполагаемое количество военнослужащих не превышает тысячи.

Десантники из Франции и Великобритании завершили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой миротворческой миссии. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

«Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине», — утверждают авторы материала.

По сведениям обозревателей, свыше 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады британских вооруженных сил вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани имитацию высадки на Украину.

«Учения в Бретани прошли в четвертую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе cил НАТО», — заявляет издание.

Руководители стран так называемой «коалиции желающих» подтвердили на встрече лидеров намерение направить на Украину войска в рамках «гарантий безопасности». Представители российского руководства, в свою очередь, ранее подчеркивали, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение на Украине натовских войск.

Ранее начальник генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль выступил с заявлением о том, что Париж готов развернуть на Украине свой военный контингент в 2026 году.

«Мы будем готовы развернуть войска в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо на благо Украины», — заявил Шилль.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшее время Париж собирается передать Киеву ракеты Aster и истребители Mirage.

Читайте нас также:
#НАТО #война РФ и Украины #Франция #Украина #Великобритания #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
2
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео