Иран сбил американский истребитель F-15 в небе над Кувейтом. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По крайней мере один пилот успешно катапультировался и выжил. Его "доставили в безопасное место местные жители".
Видео падения истребителя распространилось по соцсетям.
Информация пока официально не подтверждена. От американской стороны пока комментариев не было. После начала атаки США и Израиля на Иран, это первое сообщение о потере американского самолета.
Истребитель США в Кувейте был сбит "дружественным огнем"
Американский истребитель F-15E Strike Eagle потерпел крушение сегодня утром над Кувейтом в результате "дружественного огня". Об этом СМИ сообщил официальный представитель США.
По его данным, удар наносился по иранскому беспилотнику, однако ракета по ошибке поразила американский самолет.
При этом сам дрон в итоге достиг своей цели.
Сообщается, что пилоту удалось катапультироваться, он выжил и передан силам безопасности страны.
Ранее сообщалось, что Иран нанес удар по зданию посольства США в Кувейте. Министерство внутренних дел Кувейта сообщило, что на рассвете были перехвачены беспилотники, направлявшиеся в сторону страны.
