Не Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом. А кто? 4 3252

В мире
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV

Иран сбил американский истребитель F-15 в небе над Кувейтом. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По крайней мере один пилот успешно катапультировался и выжил. Его "доставили в безопасное место местные жители".

Видео падения истребителя распространилось по соцсетям.

Информация пока официально не подтверждена. От американской стороны пока комментариев не было. После начала атаки США и Израиля на Иран, это первое сообщение о потере американского самолета.

Истребитель США в Кувейте был сбит "дружественным огнем"

Американский истребитель F-15E Strike Eagle потерпел крушение сегодня утром над Кувейтом в результате "дружественного огня". Об этом СМИ сообщил официальный представитель США.

По его данным, удар наносился по иранскому беспилотнику, однако ракета по ошибке поразила американский самолет.

При этом сам дрон в итоге достиг своей цели.

Сообщается, что пилоту удалось катапультироваться, он выжил и передан силам безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удар по зданию посольства США в Кувейте. Министерство внутренних дел Кувейта сообщило, что на рассвете были перехвачены беспилотники, направлявшиеся в сторону страны.

#Иран #США #катастрофа #безопасность #соцсети #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(4)
  • JL
    Janina LV
    2-го марта

    Когда ПВО промахивается дважды, правда обычно падает третьей - без парашюта. Ракеты ушли в молоко, зато отчет получился дружественный.

    16
    3
  • JL
    Janina LV
    Janina LV
    2-го марта

    Американцы пишут, что причины крушения самолетов, каждый из которых обошелся в десятки миллионов долларов, остаются неясными. CNN обратилось за комментариями к Центральному командованию США и Белому дому.

    4
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    2-го марта

    Не слышу криков -"Аллах Акбар!"

    13
    3
  • YY
    Yu Yu
    2-го марта

    22 ой?

    9
    2
Читать все комментарии

