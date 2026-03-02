Иран сбил американский истребитель F-15 в небе над Кувейтом. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По крайней мере один пилот успешно катапультировался и выжил. Его "доставили в безопасное место местные жители".

Видео падения истребителя распространилось по соцсетям.

Информация пока официально не подтверждена. От американской стороны пока комментариев не было. После начала атаки США и Израиля на Иран, это первое сообщение о потере американского самолета.

Истребитель США в Кувейте был сбит "дружественным огнем"

Американский истребитель F-15E Strike Eagle потерпел крушение сегодня утром над Кувейтом в результате "дружественного огня". Об этом СМИ сообщил официальный представитель США.

По его данным, удар наносился по иранскому беспилотнику, однако ракета по ошибке поразила американский самолет.

При этом сам дрон в итоге достиг своей цели.

Сообщается, что пилоту удалось катапультироваться, он выжил и передан силам безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удар по зданию посольства США в Кувейте. Министерство внутренних дел Кувейта сообщило, что на рассвете были перехвачены беспилотники, направлявшиеся в сторону страны.