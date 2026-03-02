Правительство Исландии запускает, пожалуй, самый важный для страны внешнеполитический проект XXI века. Как ожидается, уже в ближайшее время оно объявит дату референдума по вступлению в Евросоюз. Изначально голосование планировали провести в 2027 году, однако Рейкьявик намерен ускорить процесс. Граждан страны спросят, хотят ли они возобновить переговоры с Брюсселем, которые остановили в 2015 году. В случае положительного ответа Исландия рассчитывает вступить в ЕС в самые короткие сроки.

В 2008 году Исландия пережила крупнейшую экономическую катастрофу в своей истории. Мировой финансовый кризис, который начался в США, спровоцировал одновременный крах трех главных банков страны. Они потянули за собой и остальную экономику: исландская крона обесценилась в два раза, ВВП упал на 10 %, капитализация фондового рынка обвалилась на 90 %, инфляция скакнула с 5 % до 12 %, а Рейкьявику пришлось срочно обращаться за финансовой помощью к МВФ.

ровал по всем фронтам спровоцировал политические волнения. В 2008-2009 гг. по Исландии прокатилась серия акций протеста, которую назвали «Кастрюльной революцией». Вооруженные кухонной утварью демонстранты окружили парламент и стучали до тех пор, пока тогдашнее правоцентристское правительство Гейра Хаарде не ушло в отставку. На досрочных выборах сформировался новый, уже левоцентристский кабмин во главе с партией Социал-демократический альянс и премьером Йоханной Сигурдардоттир.

Примерно в таком положении Исландия решилась на вступление в Евросоюз в первый раз. Правительство Сигурдардоттир считало, что переход на евро поможет стабилизировать финансовую систему страны, снизить процентные ставки и в конечном итоге помочь справиться с гигантским госдолгом, который на тот момент достиг пика в 145 % к ВПП.

В Брюсселе к заявке Исландии отнеслись с энтузиазмом. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Олли Рен называл страну «старой демократией» и заявлял, что хотел бы видеть Исландию в блоке одновременно с Хорватией (она вступила в ЕС в 2013 году). Однако процесс оказался значительно сложнее, чем ожидали его участники.

В июле 2009 года исландский парламент Альтинг проголосовал за начало переговоров с ЕС. Хотя уже тогда появились первые трудности. Правительство Сигурдардоттир протащило закон с большим трудом — 33 человека за при 28 против и двух воздержавшихся.

Социологические опросы стабильно показывали, что большинство исландцев против присоединения. Жители острова считали, что от этого Исландия фактически ничего не получит. Выгоды вроде зоны свободной торговли и беспрепятственного перемещения по Европе Рейкьявик и так имел по двусторонним соглашениям. А мнимая финансовая стабильность не стоит того, чтобы терять экономическую и политическую независимость.

Переговоры тоже шли не очень-то гладко. Уже к моменту их начала между Рейкьявиком и Брюсселем возникло серьезное разногласие из-за рыболовства. Экономика Исландии исторически практически полностью зависела от этой отрасли, при том что в Евросоюзе существовала строгая система квот, направленная на ограничение вылова рыбы. Стороны даже не попытались решить этот вопрос — напротив, они решили отложить его на конец переговоров, а для начала сосредоточиться на более простых вещах.

Однако это сыграло против исландских сторонников евроинтеграции. Исландцы, которых беспокоила судьба рыболовецкой отрасли, так и не дождались конкретики по этой теме. В итоге среди них стало расти сопротивление. В 2009 году, согласно опросу Gallup, против вступления Исландии в ЕС было 48,5 % граждан страны. Обратного мнения придерживались 34,7 %. К 2013-му доли противников и сторонников выглядели уже так: 58,5 % на 25,1 %.

Кроме того, в 2013-м лагерь еврооптимистов потерпел серьезное поражение. После очередных парламентских выборов Йоханна Сигурдардоттир ушла в отставку. Вместо нее страну возглавил праволиберальный кабмин во главе с премьером Сигмюндюром Давидом Гюннлейгссоном. Новое правительство сразу же приостановило переговоры и заявило, что продолжит их только после консультативного общенационального референдума. Его так и не провели: в 2015-м Рейкьявик официально отозвал заявку. Последующие попытки возобновить переговоры с Брюсселем так и не привели к успеху.

Разговоры о вступлении Исландии в ЕС возобновились в 2024-м, когда к власти в стране вернулся Социал-демократический альянс. К тому моменту исландскую экономику снова затрясло. Под тяжестью высоких процентных ставок, инфляции и жилищного кризиса ВВП страны ушел в рецессию, а внешнеполитические шоки привели к резким скачкам в курсе кроны.

На фоне этого претерпели серьезные изменения и общественные настроения. Идея вступления в ЕС снова набрала популярность. Идею поддержали две из трех партий в правящей коалиции, поэтому Рейкьявик решил снова попробовать сблизиться с Брюсселем. При этом во второй раз социал-демократы учли ошибки — форсировать события они не стали, вместо этого договорились провести референдум о продолжении переговоров только в 2027 году, причем под давлением Народной партии (той самой, что сопротивлялась вступлению) его решили сделать юридически необязывающим.

Однако планы нарушил «черный лебедь» по имени Дональд Трамп. Переизбравшись на пост президента США, он сначала обложил исландские товары пошлинами. Это больно ударило по экономике острова, ведь Штаты — второй по величине торговый партнер Исландии. Затем Белый дом запустил кампанию по присоединению Гренландии, что произвело на соседнюю Исландию крайне гнетущее впечатление.

Послушав, как Трамп обосновывает претензии, в Рейкьявике решили, что следующими на очереди к потенциальной аннексии могут стать уже они. Масла в огонь добавил и сам президент США: на форуме в Давосе он как бы невзначай несколько раз оговорился, перепутав Гренландию с Исландией. Новую страницу в двусторонних отношениях неудачно открыл и свежеиспеченный посол США Билли Лонг — он первым делом пошутил, что Исландия должна стать 52-м штатом Америки. Местные не поняли и потребовали от своего правительства заблокировать назначение его кандидатуры.

Как итог: Рейкьявик запаниковал и решил срочно перенести референдум с 2027 года на август 2026-го. Теперь, помимо экономических соображений, Исландия также беспокоится и о безопасности. А в Брюсселе всячески поддерживают устремления Рейкьявика — начиная с 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже дважды посещала страну и встречалась с его руководством. В марте планируются третьи переговоры.

Правда, пока будущее Исландии не предопределено. На голосовании будут решать только вопрос о возобновлении или не возобновлении переговоров. К идее референдума как такового исландцы относятся по большей части положительно. А вот со вступлением в ЕС ситуация менее однозначная. Опыт 2008 года показывает, что исландское общественное мнение очень подвижное. Когда у страны большие проблемы, ее жители поддерживают сближение с ЕС. Но как только опасность отходит, ситуация меняется на 180 градусов.

Начиная с 2022 года, все опросы показывали значительную долю неопределившихся по вопросу членства в ЕС — это 20-27 % исландцев. Как проголосуют эти люди, когда тема вступления встанет ребром, непонятно. Но учитывая, что старые разногласия между Рейкьявиком и Брюсселем никуда не делись, исландскому правительству сильно придется постараться, чтобы убедить избирателей поддержать их план.