02.03.2026
ФОТО: Instagram

Михаил Галустян появился на дне рождения Гарика Харламова с возлюбленной. Ранее он не комментировал личную жизнь.

Юморист Михаил Галустян впервые появился на публике со своей возлюбленной Лилией Киосе. Super снял их первое совместное видео: пара приехала вместе на празднование 45-летия Гарика Харламова. До этого Галустян не афишировал личную жизнь, но на вечеринке они держались рядом и вели себя как пара.

Super ранее раскрыл личность избранницы артиста. Лилия — не медийная персона, но связана с индустрией развлечений: работает художником по гриму в российских фильмах и телешоу. Ей 35 лет, выросла в семье военного, брат — священник.

Галустян начал ухаживать за ней почти два года после развода с супругой Викторией (брак длился 17-18 лет, есть две дочери). Теперь отношения стали публичными: он готов появляться с ней на мероприятиях.

