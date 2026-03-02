Усталый вид, темные круги и «потухший» взгляд после бессонной ночи — распространенная проблема. Визажисты и бьюти-эксперты предлагают несложные приемы макияжа, которые помогают визуально освежить лицо и сделать взгляд более свежим, не прибегая к толстому слою тонального крема или консилера.

По мнению профессионалов красоты, ключ к визуально свежему взгляду — правильное распределение акцентов, а не маскировка недостатков тяжелыми продуктами. Один из основных приемов заключается в отказе от подкрашивания нижних ресниц и активной графики на нижнем веке.

Когда нижняя линия глаз затемняется тушью или тенями, взгляд «утяжеляется», и лицо кажется более уставшим. Вместо этого визажисты рекомендуют сосредоточить внимание на верхних ресницах: тщательно их подкручивать и окрашивать, чтобы визуально «поднять» глаз и придать ему открытость.

Еще один профессиональный прием — корректировать зоны под глазами не «вниз», а вытягивать цвет вверх и к вискам. Так консилер растушевывается не только под темными кругами, но и в треугольной форме, направленной к верхней части лица, что создает эффект лифтинга и уменьшает признаки усталости.

Важную роль также играют брови: аккуратно уложенные или слегка приподнятые они усиливают свежий взгляд и помогают сформировать более выразительную линию взгляда в целом.

...Простые изменения в технике макияжа — отказ от плотного акцента на нижние ресницы, корректное распределение корректора и повышение роли верхних ресниц — способны быстро превратить уставший взгляд в отдохнувший, без необходимости наносить массу косметики. Эти приемы уже активно обсуждаются в профессиональных кругах визажистов и бьюти-сообществе.