Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Простые приемы макияжа, которые визуально убирают следы усталости 0 131

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Простые приемы макияжа, которые визуально убирают следы усталости

Усталый вид, темные круги и «потухший» взгляд после бессонной ночи — распространенная проблема. Визажисты и бьюти-эксперты предлагают несложные приемы макияжа, которые помогают визуально освежить лицо и сделать взгляд более свежим, не прибегая к толстому слою тонального крема или консилера.

По мнению профессионалов красоты, ключ к визуально свежему взгляду — правильное распределение акцентов, а не маскировка недостатков тяжелыми продуктами. Один из основных приемов заключается в отказе от подкрашивания нижних ресниц и активной графики на нижнем веке.

Когда нижняя линия глаз затемняется тушью или тенями, взгляд «утяжеляется», и лицо кажется более уставшим. Вместо этого визажисты рекомендуют сосредоточить внимание на верхних ресницах: тщательно их подкручивать и окрашивать, чтобы визуально «поднять» глаз и придать ему открытость.

Еще один профессиональный прием — корректировать зоны под глазами не «вниз», а вытягивать цвет вверх и к вискам. Так консилер растушевывается не только под темными кругами, но и в треугольной форме, направленной к верхней части лица, что создает эффект лифтинга и уменьшает признаки усталости.

Важную роль также играют брови: аккуратно уложенные или слегка приподнятые они усиливают свежий взгляд и помогают сформировать более выразительную линию взгляда в целом.

...Простые изменения в технике макияжа — отказ от плотного акцента на нижние ресницы, корректное распределение корректора и повышение роли верхних ресниц — способны быстро превратить уставший взгляд в отдохнувший, без необходимости наносить массу косметики. Эти приемы уже активно обсуждаются в профессиональных кругах визажистов и бьюти-сообществе.

Читайте нас также:
#макияж #красота #усталость #уход за кожей #брови #ресницы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео