Несмотря на распространенное мнение о высоком содержании жиров в майонезе, большинство из них — это полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3 и омега-6, которые могут положительно сказаться на здоровье сердца и сосудов.

Майонез — это продукт, вызывающий споры, который пользуется популярностью в разных странах. У многих есть знакомые, утверждающие, что этот белый соус вреден для здоровья. Однако не все «майофобы» учитывают положительные стороны этого продукта: например, майонез богат витамином Е, который является мощным антиоксидантом, а также полиненасыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами, необходимыми для поддержания здоровья сердца. Рассмотрим мифы о майонезе, которые стоит оставить в прошлом!

Мифы и интересные факты о майонезе

Майонез — это молочный продукт

Несмотря на его кремовую текстуру и то, что соус иногда можно встретить в молочных отделах, в отличие от других сливочных добавок, таких как сметана, майонез не содержит молочных компонентов. Это делает его безопасным для людей с непереносимостью лактозы. Соус состоит из яиц и масла, которые образуют эмульсию: лецитин, содержащийся в яичном желтке, выступает в роли эмульгатора, позволяя маслу соединяться с водой и придавая продукту кремовую консистенцию.

Майонез следует хранить в холодильнике

Опасения по поводу быстрого порчи майонеза часто заставляют людей хранить его в холодильнике. Однако эксперты утверждают, что это не обязательно для промышленных майонезов: такие соусы имеют высокую кислотность, что делает эту меру предосторожности излишней. Кислота выступает в роли натурального консерванта, а наличие лимонного сока или уксуса в майонезе позволяет безопасно хранить его при комнатной температуре.

Тем не менее, стоит предупредить тех, кто хочет освободить место в холодильнике: хотя майонез вряд ли испортится при комнатной температуре, его хранение в холодильнике действительно продлевает срок годности.

Майонез вреден для здоровья

Из-за высокого содержания жира майонез долгое время считался нездоровым продуктом, особенно по сравнению с нежирным кетчупом или горчицей. Однако популяризация диет с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров (например, кето-диета) и негативное влияние добавленного сахара (например, в кетчупе) могут заставить нас по-новому взглянуть на майонез.

Он богат витаминами Е и К, а если его приготовить из оливкового масла или масла авокадо, он также будет содержать жирные кислоты омега-3, которые способствуют улучшению здоровья сердца и снижению воспалительных процессов в организме. Тем не менее, большинство магазинных бутылок и пакетов с этим соусом часто основаны на рапсовом или соевом масле, последнее из которых, как правило, подвергается высокой обработке и содержит много жирных кислот омега-6.

Не поддавайтесь искушению выбирать исключительно нежирный майонез. Если вы хотите самый полезный вариант, лучше остановиться на соусе, приготовленном на оливковом масле или масле авокадо. В конце концов, вы можете сделать майонез самостоятельно, используя пастеризованные яйца высшего качества и подходящее для вашего организма масло.