Исследования продуктов питания продолжаются. В частности, ученые из Университета Торонто провели работу, которая продемонстрировала полезные свойства одного ореха для снижения веса. Об этом сообщает журнал Maya Clinic Proceedings.

Какой же это орех? Это миндаль. Его калорийность на самом деле значительно ниже, чем принято считать. В исследовании участвовали пациенты с высоким уровнем холестерина.

В ходе всестороннего эксперимента было установлено, что более 20% калорий из жиров, содержащихся в миндале, не усваиваются организмом человека. Это было выяснено благодаря лабораторным анализам образцов стула участников. Около пятой части калорий просто выводится из организма, однако при этом, употребляя орех, человек ощущает хорошую сытость.

В результате добровольцы потребляли на два процента меньше калорий во время еды. Со временем этот эффект отразится на весах. Некоторые участники сохранили прежние параметры веса, в то время как другие немного похудели.