Ожирение является серьезным фактором риска для множества неинфекционных заболеваний. Наиболее надежным индикатором контроля веса служит индекс массы тела (ИМТ). Для его расчета необходимо разделить массу тела в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат. Нормой считается показатель от 20 до 25 кг/м², избыточным весом — от 25 до 29 кг/м², а ожирением — свыше 30 кг/м².

Какие заболевания связаны с ожирением?

Каждые дополнительные 5% от нормального веса увеличивают риск артериальной гипертензии (высокого давления) на 20-30%. Прибавка в 10 кг связана с 12% увеличением вероятности развития ишемической болезни сердца. Каждый лишний кг/м² ИМТ повышает риск ишемического и геморрагического инсульта на 4% и 6% соответственно. Частота диабета второго типа у людей с ожирением в 3-7 раз выше, чем у тех, кто имеет нормальный вес, и в 20 раз выше у людей с ИМТ более 35 кг/м².

Ожирение увеличивает риск развития рака эндометрия в 2-4 раза, аденокарциномы пищевода в 2,4-2,7 раза, рака желудка, печени и почек — в 2 раза, рака поджелудочной железы — в 1,5 раза, колоректального рака — в 1,3 раза.

У женщин с ожирением риск остеоартрита коленного сустава почти в 4 раза выше, чем у женщин с нормальным ИМТ, а у мужчин этот риск увеличивается почти в 5 раз.

Как правильно питаться, чтобы избежать набора веса?

Для снижения веса калорийность пищи должна быть на 500-1000 ккал ниже, чем суточные энергозатраты организма. При этом минимальная суточная калорийность для женщин составляет 1200 ккал, а для мужчин — 1500 ккал.

Чтобы предотвратить ожирение, следуйте следующим рекомендациям:

Сократите потребление продуктов с быстрыми углеводами и животными жирами.

Увеличьте долю овощей и фруктов в рационе. Клетчатка, содержащаяся в них, низкокалорийна, но надолго создает ощущение сытости.

Рекомендуемая норма белка для взрослого человека со средней физической активностью составляет 0,75 г на 1 кг веса.

Старайтесь есть 5-6 раз в день.

Суточное количество соли не должно превышать 5 г.

Избегайте специй, пряностей, копченостей, солений и острых блюд, которые могут усиливать аппетит.

Пейте 1,5-2 литра воды в день.

Готовьте блюда на пару, запекайте или варите.

Соблюдайте режим питания и избегайте перекусов.

Увеличьте физическую активность. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее 150 минут умеренной физической нагрузки в неделю.