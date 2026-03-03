25 марта в Риге выступит легендарный дуэт Татьяны и Сергея Никитиных. На этом концерте вместе с ними выступит их сын Александр — редкий случай, когда из дуэта Никитины превратятся в трио.

Строки многих песен, знакомых нам с детства, неотделимы от голосов Никитиных. Эти песни мы знаем наизусть и часто напеваем — для себя или в компании. «Я спросил у ясеня», «Если у вас нету тети», «Под музыку Вивальди», «Александра» и многие другие хиты Татьяны и Сергея Никитиных стали той самой нитью, связывающей времена и поколения.

Через творчество Татьяны и Сергея Никитиных мы знакомились с Левитанским, Пастернаком, Тарковским, Евтушенко и другими большими поэтами.

Давайте встречаться, слушать музыку и петь вместе!

В концерте принимают участие:

Сергей Никитин, композитор, гитара, вокал

Татьяна Никитина, вокал

Александр Никитин, гитара, вокал

Татьяна и Сергей Никитины — авторы и исполнители бардовской песни, чьими стихами и мелодиями заслушиваются уже несколько поколений. Более 40 лет Никитины ведут активную концертную деятельность по всему миру и всегда собирают аншлаги. Их музыка звучит на радио и ТВ, собирает миллионные просмотры в Интернете.

Информация о мероприятии: