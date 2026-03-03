Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Под музыку Вивальди»: в Риге состоится концерт Татьяны и Сергея Никитиных 0 1413

Культура &
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Под музыку Вивальди»: в Риге состоится концерт Татьяны и Сергея Никитиных

25 марта в Риге выступит легендарный дуэт Татьяны и Сергея Никитиных. На этом концерте вместе с ними выступит их сын Александр — редкий случай, когда из дуэта Никитины превратятся в трио.

Строки многих песен, знакомых нам с детства, неотделимы от голосов Никитиных. Эти песни мы знаем наизусть и часто напеваем — для себя или в компании. «Я спросил у ясеня», «Если у вас нету тети», «Под музыку Вивальди», «Александра» и многие другие хиты Татьяны и Сергея Никитиных стали той самой нитью, связывающей времена и поколения.

Через творчество Татьяны и Сергея Никитиных мы знакомились с Левитанским, Пастернаком, Тарковским, Евтушенко и другими большими поэтами.

Давайте встречаться, слушать музыку и петь вместе!

В концерте принимают участие:

Сергей Никитин, композитор, гитара, вокал

Татьяна Никитина, вокал

Александр Никитин, гитара, вокал

Татьяна и Сергей Никитины — авторы и исполнители бардовской песни, чьими стихами и мелодиями заслушиваются уже несколько поколений. Более 40 лет Никитины ведут активную концертную деятельность по всему миру и всегда собирают аншлаги. Их музыка звучит на радио и ТВ, собирает миллионные просмотры в Интернете.

Информация о мероприятии:

  • Место проведения: Еврейская община Латвии, Skolas iela 6, Rīga

  • Начало мероприятия: 19:00

Читайте нас также:
#Рига #культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Японский ансамбль ударных инструментов «Кодо» выступит в Риге
Изображение к статье: В возрасте 89 лет умер кинорежиссёр и сценарист Стрейчс
Изображение к статье: Кадр из фильма
Изображение к статье: В марте состоится международная выставка авторской куклы «Doll’Arte»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео