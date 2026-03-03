На стадии формирования двух-трех настоящих листьев аккуратно удалите слабые сеянцы, чтобы не повредить оставшиеся растения, или воспользуйтесь ножницами. Некоторые дачники пытаются пересадить лишние растения, не обращая внимания на состояние корней, что приводит к ошибкам. Часто корень отрывается или изгибается, в результате чего формируется деформированный корнеплод.

Пересаживать сеянцы на стадии двух-трех настоящих листьев уже поздно; это следует делать раньше, как только появится первая пара настоящих листьев.

Пересаживаемые сеянцы разместите в лунках, сделанных колышком на полную длину главного корня, который должен быть установлен строго вертикально. Корень аккуратно прижмите землей с помощью того же колышка и обильно полейте.