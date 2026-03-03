Новый репрезентативный опрос исследовательского института Insa показал, что для многих жителей Германии рождение ребенка превращается в серьезный финансовый риск. Более половины участников считают, что содержать семью стало дорого, расходы на детей слишком высоки. Кроме того, многие называют ситуацию тревожной и видят в ней отражение общих экономических проблем.

В результате 55% согласились с утверждением, что дети в Германии стали «почти непозволительной роскошью». При этом 34% высказали противоположное мнение, а 11% затруднились с ответом.

Рост расходов становится ключевой проблемой

Сложности, связанные с высокой стоимостью жизни, беспокоят большинство опрошенных. 81% участников назвали главными причинами растущие траты на аренду жилья, продукты и энергию. 59% считают, что налоги и обязательные социальные отчисления создают дополнительную финансовую нагрузку.

Почти каждый второй заявил, что государственные выплаты — такие как Kindergeld (ежемесячное пособие на детей) и Elterngeld (поддержка во время ухода за ребенком) — недостаточны и не отражают реальных расходов.

Кроме того, 40% отметили, что снижение доходов из-за Elternzeit (отпуска по уходу за ребенком) или работы на Teilzeit (неполный день) мешает им планировать расширение семьи.

Детских мест не хватает, особенно на западе

Еще одной важной проблемой остается нехватка мест в детских садах. Так, 58% респондентов признались, что им трудно найти подходящие Kita или Betreuung (детсады, места для ухода за детьми). Эта ситуация особенно остро проявляется в западных регионах Германии. Издание Bild am Sonntag сообщает, что по оценкам аналитиков Института немецкой экономики Институт немецкой экономики (IW), на западе страны не хватает около 300 тысяч мест для детей младше 3‑х лет.

Тем временем в восточных землях наблюдается обратная тенденция: из-за снижения рождаемости некоторые детские сады в сельской местности закрываются.

Миллениалы скептичнее других

Среди опрошенных особенно критично настроена группа от 30 до 49 лет, сообщает berliner-zeitung.de. По словам директора Insa, Хермана Бинкерта, более 60% представителей этого возраста считают, что расходы на детей слишком велики. Многие именно сейчас достигают периода, когда обычно создают семьи, поэтому их мнение особенно важно.

Кроме того, падение рождаемости, зафиксированное в последние годы, усиливает тревогу политиков. Уровень рождаемости уже опустился до показателей середины 1990‑х годов, и результаты опроса воспринимаются как серьезный сигнал для правительства.

Демографические вызовы становятся все заметнее

Эксперты считают, что негативное отношение к финансовым затратам может повлиять на демографию страны. Снижение рождаемости может продолжиться, если государство не укрепит систему поддержки семей. Вопрос обновления семейной политики становится все более актуальным.