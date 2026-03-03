В США готовятся снимать сериал по мотивам истории Жизель Пелико, получившей известность благодаря делу о «мазанских изнасилованиях», жертвой которого она стала.

Американские продюсеры уже во всю работают над сериалом и подбирают актрису на главную роль.

Дело об «изнасилованиях в Мазане» потрясло Францию и вызвало широкий резонанс за её пределами. В конце 2024 года, во время беспрецедентного судебного процесса в Авиньонском суде присяжных, Жизель Пелико согласилась на то, чтобы дело стало достоянием общественности, несмотря на его масштаб.

На глазах у всего мира 51 обвиняемый был признан виновным в изнасилованиях, совершенных в отношении жертвы, которая была подвергнута химическому воздействию. Её бывший муж, Доминик Пелико, был приговорен к 20 годам тюремного заключения.

Отказавшись от анонимности, Жизель Пелико надеялась, что «стыд ляжет на плечи виновников». Ее показания попали в заголовки международных новостей, и она даже вошла в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time.

Жизель Пелико время даром не теряла. Недавно она выпустила книгу «И радость жизни» («Et la joie de vivre»), в которой рассказывает о пережитом ею насилии, расследовании и суде. Ее история уже стала бестселлером во Франции, и ее переводы запрашиваются как минимум в 22 странах.

После выхода книги стало известно, что история Пелико будет экранизирована в виде сериала. Продюссеры хотят видеть Жизель Пелико в исполнении… Мерил Стрип, ни больше ни меньше!

Жизель Пелико активно путешествует, встречается с сильными мира сего. После встречи с королевой Камиллой в Великобритании она планирует отправиться в США, где вероятно состоится ее встреча с Мерил Стрип.