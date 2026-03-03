Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

73-летняя француженка расскажет всему миру про осужденного мужа-извращенца 0 587

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ей была присвоена высшая награда - Орден Почетного Легиона.

Ей была присвоена высшая награда - Орден Почетного Легиона.

Отказавшись от анонимности, Жизель Пелико надеялась, что «стыд ляжет на плечи виновников».

В США готовятся снимать сериал по мотивам истории Жизель Пелико, получившей известность благодаря делу о «мазанских изнасилованиях», жертвой которого она стала.

Американские продюсеры уже во всю работают над сериалом и подбирают актрису на главную роль.

Дело об «изнасилованиях в Мазане» потрясло Францию и вызвало широкий резонанс за её пределами. В конце 2024 года, во время беспрецедентного судебного процесса в Авиньонском суде присяжных, Жизель Пелико согласилась на то, чтобы дело стало достоянием общественности, несмотря на его масштаб.

На глазах у всего мира 51 обвиняемый был признан виновным в изнасилованиях, совершенных в отношении жертвы, которая была подвергнута химическому воздействию. Её бывший муж, Доминик Пелико, был приговорен к 20 годам тюремного заключения.

Отказавшись от анонимности, Жизель Пелико надеялась, что «стыд ляжет на плечи виновников». Ее показания попали в заголовки международных новостей, и она даже вошла в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time.

Жизель Пелико время даром не теряла. Недавно она выпустила книгу «И радость жизни» («Et la joie de vivre»), в которой рассказывает о пережитом ею насилии, расследовании и суде. Ее история уже стала бестселлером во Франции, и ее переводы запрашиваются как минимум в 22 странах.

После выхода книги стало известно, что история Пелико будет экранизирована в виде сериала. Продюссеры хотят видеть Жизель Пелико в исполнении… Мерил Стрип, ни больше ни меньше!

Жизель Пелико активно путешествует, встречается с сильными мира сего. После встречи с королевой Камиллой в Великобритании она планирует отправиться в США, где вероятно состоится ее встреча с Мерил Стрип.

Читайте нас также:
#сериал #судебный процесс #изнасилование #преступления #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Россия не виновата в разрыве подводного кабеля, ведущего в Латвию – разведка
Иконка видео
Изображение к статье: Король поп-музыки посмертно подпортил репутацию.
Изображение к статье: У нас что, средневековье? В Риге женщина утонула в сточной канаве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Миллион долларов за год: Потап рассказал о доходах и роскошной жизни с Каменских
Люблю!
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео