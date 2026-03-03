40-летняя исполнительница хита «Мало половин» с юности мечтает о муже и детях. К сожалению, личная жизнь Ольги Бузовой долгое время складывалась не столь блестяще, как, например, карьера в шоу-бизнесе.

Не так давно Ольга Бузова в очередной раз заговорила о беременности. Артистка спит и видит, что ей наконец-то удастся создать семью. И вот накануне в Сети началось активное обсуждение любопытной публикации, которой с подписчиками поделился композитор Андрей Резников. Генеральный продюсер «Радио Рекорд», лауреат премий «Песня года» и «Золотой граммофон», а по совместительству еще и сын знаменитого музыканта Виктора Резникова, выложил в личном микроблоге совместное фото в обнимку с сияющей певицей.

Парочка охотно позировала на камеру, причем дело было явно на отдыхе. Бузова нежно прильнула к своему успешному, молодому и красивому спутнику, которого тут же записали в ее бойфренды. «Никто не заменит нас», – лаконично написал Андрей Резников, что только подстегнуло фантазии сплетников.

«Оля, будь счастлива!»; «Так вы пара?»; «Наконец-то, Оленька»; «Великолепно вместе смотритесь, счастья вам!»; «Вот бы это было правдой, желаю Оле всего наилучшего», - высказались фолловеры.

Впервые о наболевшем Бузова заговорила пять лет назад. Звезда призналась, что в юности была уверена: к 25 годам она уже станет мамой. Однако жизнь распорядилась иначе, и сейчас она спокойно относится к тому, что заветная мечта пока не сбылась. При этом вокалистка уверена – у нее обязательно будут дети. «Всему свое время», – философствовала Ольга. Несмотря на насыщенную карьеру – телевидение, музыка, кино и театр – она считает, что ее главная роль еще впереди.