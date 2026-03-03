"Мои внуки будут жить в мире, потому что наш сосед знает: мы к своей безопасности относимся серьезно".

Гость утренней программы Euronews Кристен Михал, премьер-министр Эстонии, пояснил, почему Москва не может позволить себе пойти на мир в Украине. По его мнению, диктаторы схожи с велосипедистами: они падают, когда перестают крутить "педали войны".

Путин не может остановить войну в Украине иначе падет - как не может остановиться велосипедист.Такую метафору привел в утренней программе "Европа сегодня" эстонский премьер-министр Кристен Михал. "Быть диктатором - это как ездить на велосипеде, если остановишься, то упадешь, - заявил он. - То же самое и с Владимиром Путиным. Так, я всегда напоминаю коллегам в Европе, что сейчас у Путина больше солдат под ружьем, чем в начале войны. Если мы остановимся прямо сейчас, если он прекратит прямо сейчас убивать женщин и детей в Украине, то что ему делать со всеми этими парнями?"

Михал предупредил, что преждевременный мир без твердых гарантий безопасности может привести к нестабильности не только внутри России, но и во всей Европе. Его комментарии прозвучали в момент, когда план ЕС по передаче Киеву 90 миллиардов евро военного кредита по-прежнему заблокирован Венгрией.

Эстонский премьер заявил, что позиция в этом вопросе Виктора Орбана непонятна для лидеров других стран-членов ЕС, но, несмотря на вето Будапешта, Киев получит обещанные средства. "Мы приняли решение, они (Венгрия и Словакия - прим.) решили отказаться, но мы же все равно все решили", - напомнил он, выразив уверенность, что руководство ЕС найдет способы преодолеть кризис и в срок передать Украине финансирование.

Комментируя осложнившиеся с переизбранием Трампа отношения ЕС и США, Михал подтвердил, что проблемы есть, но поддержал идею Вашингтона о передаче Европе большей ответственности за собственную оборону."Европа должна больше инвестировать в безопасность, - заявил гость Euronews. - И мы это понимаем". В этом году, по его словам, Эстония тратит на оборону 5,4% о ВВП, что является одним из самых высоких показателей в НАТО.

"Мои внуки будут жить в мире, потому что наш сосед знает: мы к своей безопасности относимся серьезно", - сообщил Михал. По его прогнозам, если континент будет стабильно выполнять свои обязательства по обороне, то "через пять, семь, десять лет будет жить лучше".