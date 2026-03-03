Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эстонский премьер Михал озвучил Европе условия краха Путина 2 1130

В мире
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кристен Михал и Эммануэль Макрон.

Кристен Михал и Эммануэль Макрон.

"Мои внуки будут жить в мире, потому что наш сосед знает: мы к своей безопасности относимся серьезно".

Гость утренней программы Euronews Кристен Михал, премьер-министр Эстонии, пояснил, почему Москва не может позволить себе пойти на мир в Украине. По его мнению, диктаторы схожи с велосипедистами: они падают, когда перестают крутить "педали войны".

Путин не может остановить войну в Украине иначе падет - как не может остановиться велосипедист.Такую метафору привел в утренней программе "Европа сегодня" эстонский премьер-министр Кристен Михал. "Быть диктатором - это как ездить на велосипеде, если остановишься, то упадешь, - заявил он. - То же самое и с Владимиром Путиным. Так, я всегда напоминаю коллегам в Европе, что сейчас у Путина больше солдат под ружьем, чем в начале войны. Если мы остановимся прямо сейчас, если он прекратит прямо сейчас убивать женщин и детей в Украине, то что ему делать со всеми этими парнями?"

Михал предупредил, что преждевременный мир без твердых гарантий безопасности может привести к нестабильности не только внутри России, но и во всей Европе. Его комментарии прозвучали в момент, когда план ЕС по передаче Киеву 90 миллиардов евро военного кредита по-прежнему заблокирован Венгрией.

Эстонский премьер заявил, что позиция в этом вопросе Виктора Орбана непонятна для лидеров других стран-членов ЕС, но, несмотря на вето Будапешта, Киев получит обещанные средства. "Мы приняли решение, они (Венгрия и Словакия - прим.) решили отказаться, но мы же все равно все решили", - напомнил он, выразив уверенность, что руководство ЕС найдет способы преодолеть кризис и в срок передать Украине финансирование.

"Мои внуки будут жить в мире, потому что наш сосед знает: мы к своей безопасности относимся серьезно. Кристен Михал в эфире программы "Европа сегодня".

Комментируя осложнившиеся с переизбранием Трампа отношения ЕС и США, Михал подтвердил, что проблемы есть, но поддержал идею Вашингтона о передаче Европе большей ответственности за собственную оборону."Европа должна больше инвестировать в безопасность, - заявил гость Euronews. - И мы это понимаем". В этом году, по его словам, Эстония тратит на оборону 5,4% о ВВП, что является одним из самых высоких показателей в НАТО.

"Мои внуки будут жить в мире, потому что наш сосед знает: мы к своей безопасности относимся серьезно", - сообщил Михал. По его прогнозам, если континент будет стабильно выполнять свои обязательства по обороне, то "через пять, семь, десять лет будет жить лучше".

Читайте нас также:
#НАТО #Эстония #Украина #Европа #безопасность #оборона #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Страна экс-СССР обвинила Иран в подготовке терактов
Изображение к статье: В США уличили Китай в помощи Ирану
Изображение к статье: Готовились взрывы в Азербайджане
Изображение к статье: США и Израилю предрекли большие потери в случае отправки сухопутных войск в Иран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео