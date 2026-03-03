Прошедшая зима была самой холодной в Латвии с зимы 2010-2011 годов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Хотя декабрь 2025 года был теплее нормы на 3,2 градуса, средняя температура воздуха в январе и феврале этого года была ниже нормы на 5,7 и 5,2 градуса соответственно, а в целом зима оказалась на 2,6 градуса холоднее, чем в среднем за 1991-2020 годы.

Средняя температура за календарную зиму составила -5 градусов, что является самым низким показателем с зимы 2010-2011 годов, когда средняя трехмесячная температура составила -6,2 градуса.

Среднее количество осадков за зиму составило 76,6 миллиметра, или 53% от нормы.

В декабре было побито 57 рекордов тепла, еще шесть рекордов максимальной температуры были побиты в последний день февраля, а в начале и середине февраля было установлено 19 новых рекордов холода. Для сравнения, в 2024 и 2025 годах вместе взятых было установлено всего 16 рекордов холода.

Утром 17 февраля на Даугавпилсской наблюдательной станции был зафиксирован максимальный мороз -32,5 градуса, а утром 31 января -32,8 градуса, в то время как 10 декабря в Риге столбик термометра поднялся до отметки +9,9 градуса, а 28 февраля в Екабпилсе до +10,9 градуса.

Декабрь стал пятым самым теплым в Латвии с 1924 года. Январь стал 15-м самым холодным в истории и самым холодным с 2010 года, а февраль - 17-м самым холодным в истории и самым холодным с 2012 года.

Средняя температура в Латвии в последний месяц зимы составила -8,3 градуса. Среднее количество осадков в феврале составило 16 миллиметров, или 40% от нормы. Больше всего осадков в прошлом месяце выпало в Пиедруе - 38 миллиметров, а меньше всего - в Стенде, где выпало шесть миллиметров.

Самый тонкий снежный покров был на побережье Рижского залива, самый толстый - в Латгале. Максимальная высота снежного покрова составила 62 сантиметра 14 февраля в Дагде - это самый толстый снежный покров в стране с апреля 2013 года.