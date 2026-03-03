Baltijas balss logotype
Что следует учесть при освоении нового дачного участка? 0 166

Дом и сад
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что следует учесть при освоении нового дачного участка?

Мне достался участок, на котором давно ничего не выращивалось. Я планирую посадить картофель. Смогу ли я получить хороший урожай и что нужно сделать, чтобы избежать ошибок?

 

При освоении нового огородного участка важно помнить, что целина является одним из лучших предшественников для картофеля. При грамотной обработке на таком участке можно добиться высокого урожая картофеля даже без применения удобрений. Главное, чтобы участок был хорошо дренирован, а уровень грунтовых вод не превышал 40–60 см от поверхности почвы. На сухих песчаных почвах рекомендуется добавлять торф, дерновую землю или прудовый, озерный ил для повышения их влагоемкости и плодородия.

Для достижения высоких урожаев картофеля важно правильно выбрать сорта. Ранние и среднеранние сорта характеризуются быстрым ростом ботвы и образованием клубней, что делает их наиболее подходящими для получения раннего картофеля в летний период.

Среднеспелые, среднепоздние и поздние сорта лучше подходят для зимнего хранения. Рекомендуется иметь два-три сорта: скороспелый — для получения раннего картофеля, а среднеспелый или среднепоздний — для закладки на зиму.

Оставить комментарий

