Многие новички в садоводстве при выборе сортов и пород саженцев плодовых деревьев испытывают сомнения, стоит ли приобретать то или иное растение, чтобы избежать ошибок.

Предлагаем несколько ключевых рекомендаций:

1. Выбирайте саженцы, адаптированные к местным условиям, которые хорошо растут и плодоносят в вашем регионе. Стремление некоторых дачников к экзотическим сортам, не подходящим для вашего климата, часто приводит к разочарованиям и ненужным расходам.

2. В то же время активно экспериментируйте с новыми перспективными сортами, особенно через прививку их на кроны деревьев высокозимостойких видов. Этот ускоренный метод предварительного сортового испытания позволяет оценить урожай нового сорта уже через два-три года. Все затраты на такое испытание оправдаются благодаря потребительской, моральной, эстетической и экономической выгоде от внедрения новых, высокоценных сортов и пород.