Диетолог и эксперт по диабету Тара Бруни утверждает, что наилучшее время для завтрака людей с диабетом II типа — в течение двух часов после пробуждения, но не позже 10 часов утра. Об этом сообщает британское издание Express.

По словам специалиста, завтрак в это время благоприятно влияет на уровень сахара в крови на протяжении всего дня.

Кроме того, Бруни выделила как лучшие, так и худшие варианты завтрака для диабетиков. Она рекомендует употреблять кашу с орехами или семечками, греческий йогурт с ягодами и семенами чиа, а также цельнозерновой тост с авокадо и яйцами.

В то же время диетолог советует исключить из рациона продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов и добавленного сахара, такие как сладкие хлопья, выпечка, белый хлеб и соки.