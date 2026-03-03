Baltijas balss logotype
«Не хочу жить»: Слава эмоционально отреагировала на конфликт с публикой в Пензе 0 616

Люблю!
Дата публикации: 03.03.2026
womanhit
Изображение к статье: «Не хочу жить»: Слава эмоционально отреагировала на конфликт с публикой в Пензе
ФОТО: Instagram

Концерт артистки в Пензе сорвался из-за конфликта с публикой, обвинившей ее в пьянстве. Доведенная до отчаяния Анастасия записала видео, в котором рассказала о своем состоянии.

Вчерашний концерт певицы Славы в Пензе закончился грандиозным скандалом. Несколько зрительниц начали публично критиковать вокал Анастасии Сланевской (настоящее имя звезды) и пытались прорваться на сцену. Исполнительница не стала молчать: она остановила музыку и вступила в жесткую перепалку с зачинщицами, жалуясь на свое тяжелое состояние здоровья.

В местных сообществах быстро распространилось видео с места событий. На кадрах разгневанные женщины обвиняют звезду в неуважении к публике и нетрезвом состоянии. Сама Слава пыталась докричаться до толпы, объясняя, что ее странное поведение вызвано приемом сильных лекарств, а не алкоголем. Мнение общественности на этот счет разделилось.

Чуть позже Слава вышла на связь с поклонниками в своих соцсетях. Артистка записала видео со слезами на глазах. Она призналась, что не очень хотела выходить в зал в таком состоянии, однако менеджер настоял на своем. Звезда не знает как доказать аудитории, что пьяной она не была. Слава даже обмолвилась о том, что не хочет жить.

«Меня шатало из стороны в сторону, не потому что пьяная, а потому что я на таблетках. Мне сказали: „Иди работай, потому что если мы откажемся от концерта, то будет 2 млн штрафа“... Мне жутко неприятно, хочу разрыдаться... Не хочу выносить такого позора!» — сообщила Слава.

#алкоголь #соцсети #знаменитости #видео #здоровье
Видео